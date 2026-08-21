Araç Muayenesinde Güvenliğe Dikkat - Son Dakika
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Araç Muayenesinde Güvenliğe Dikkat

Araç Muayenesinde Güvenliğe Dikkat
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TÜVTÜRK, muayene tarihlerini geciktirmemeyi ve araç güvenlik kontrollerini hatırlatıyor.

Araç muayenesi, trafikteki araçların temel teknik gereklilikleri karşılayıp karşılamadığının belirlenmesinde önemli rol oynuyor. TÜVTÜRK, araç sahiplerine muayene tarihlerini geciktirmemelerini ve muayene öncesinde araçlarının temel güvenlik unsurlarını gözden geçirmelerini hatırlatıyor.

Türkiye genelinde araç muayene hizmetlerini yürüten TÜVTÜRK, periyodik muayenenin araç ve trafik güvenliğinin temel unsurlarından biri olduğunu vurguluyor. Muayene sırasında araç ve trafik güvenliğini doğrudan etkileyen teknik unsurlar incelenerek araçlardaki eksikliklerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması sağlanıyor. Araç sahiplerinin muayene öncesinde yapabilecekleri basit kontroller de olası eksikliklerin önceden fark edilmesine yardımcı oluyor.

Muayeneye gelmeden önce aracınızı gözden geçirin

Lastiklerin hava basıncı ve genel durumu, aydınlatma sistemleri, cam ve aynalar ile silecekler muayene öncesinde araç sahiplerinin gözden geçirebileceği başlıca noktalar arasında yer alıyor. Fren sisteminde olağan dışı ses, titreşim veya çekme gibi belirtilerin göz ardı edilmemesi, gösterge panelindeki arıza ve ikaz ışıklarının dikkate alınması gerekiyor.

İlk yardım çantası, yangın söndürme tüpü ve üçgen reflektör gibi araçta bulunması gereken ekipmanların mevzuata uygun şekilde araçta bulundurulması da muayene öncesi hazırlığın önemli bir parçasını oluşturuyor.

Muayenelerde aydınlatma ve fren sistemi kusurları öne çıkıyor

TÜVTÜRK'ün bir yıllık muayene verilerine göre, sık karşılaşılan kusurlar arasında özellikle aydınlatma ve fren sistemlerine ilişkin eksiklikler öne çıkıyor. Arka servis freni değerlerindeki dengesizlikler ve park freninin yetersizliği gibi fren sistemi sorunlarının yanı sıra; kısa hüzmeli far ayarının bozuk olması, fren lambalarının kısmen ya da tamamen yanmaması ve geri vites lambasının işlevini yerine getirmemesi sık tespit edilen kusurlar arasında yer alıyor. Araçlarda geçerli egzoz gazı emisyon ölçümünün bulunmaması da karşılaşılan önemli eksikliklerden biri. Sonradan takılan ve standartlara uygun olmayan LED ampuller ise sürüş güvenliğini olumsuz etkileyebilecek unsurlar arasında değerlendiriliyor.

TÜVTÜRK, günlük kullanım sırasında fark edilmeyen ya da küçük görülen bu tür teknik eksikliklerin sürüş güvenliğini etkileyebileceğine dikkat çekerek, araçların bakım ve kontrollerinin düzenli olarak yapılmasını tavsiye ediyor.

Basit görünen eksiklikler güvenliği etkileyebilir

Araç muayenelerinde lastikler, fren sistemi, aydınlatma ve görüş şartlarını etkileyen ekipmanlara ilişkin uygunsuzluklarla karşılaşılabiliyor. Günlük kullanım sırasında fark edilmeyen ya da önemsenmeyen teknik sorunlar, sürüş güvenliği açısından risk oluşturabiliyor.

TÜVTÜRK, bu nedenle araçların bakım ve kontrollerinin yalnızca muayene dönemlerinde değil, düzenli olarak yapılmasını ve tespit edilen teknik sorunların ihmal edilmemesini tavsiye ediyor. Araç muayene randevuları TÜVTÜRK'ün resmi internet sitesi tuvturk.com.tr, 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezi, istasyon kioskları veya e-devlet üzerinden ücretsiz olarak alınabiliyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, TÜVTÜRK, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Araç Muayenesinde Güvenliğe Dikkat - Son Dakika

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