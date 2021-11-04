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Araç satış uzmanı Tokmak'dan arazi aracı seçiminde püf noktalar - Son Dakika

Araç satış uzmanı Tokmak'dan arazi aracı seçiminde püf noktalar

04.11.2021 11:36
Araç satış uzmanı Tokmak'dan arazi aracı seçiminde püf noktalar

Arazi araçlarının son yıllarda oldukça revaçta olduğunu belirten araç satış uzmanı Murat Tokmak, macera tutkunları kadar günümüzde beyaz yakalıların dahi bir hafta sonu eğlencesi olarak tercih ettiği arazi araçlarının yaygın bir hale geldiğini söyledi.

Arazi araçlarının son yıllarda oldukça revaçta olduğunu belirten araç satış uzmanı Murat Tokmak, macera tutkunları kadar günümüzde beyaz yakalıların dahi bir hafta sonu eğlencesi olarak tercih ettiği arazi araçlarının yaygın bir hale geldiğini söyledi.

Arazi araçlarının da kendi içerisinde birçok avantaja ve dezavantaja sahip olması nedeni ile farklı amaçlar için tercih edilebildiğini dile getiren Murat Tokmak, pek çok araç konusunda uzman olarak arazi aracı seçiminde de birçok doğru bilgiyi meraklıları ile paylaştı. Tokmak, özellikle kamp severler, uzun süreli kampları ve seyahatleri tercih edenler için farklı araçlar önerirken kısa süreli seyahatler için de farklı arazi araçları önerdiğini kaydetti. Özellikle pick-upa sahip olan araçların uzun seyahatler için çok daha uygun olduğunu belirten Tokmak, kamp ve seyahat sürecinde uzun süreli seyahat edenlerin her şeyi yanına almak istediği için pick-up tarzı araçların çok daha makul olduğunu ifade etti. Tokmak, "Ancak kısa süreli seyahatlerde pick up bir tercih sebebidir. Pick-upın manevra becerisinin düşüklüğü arazide zorlayıcı olmaktadır. Manevra sorunu, park problemi ve daha nice pek çok problem olmaktadır.

SUV tercihi de son yıllarda yaygın hale gelmiştir. SUV şehir hayatında da yaygın hale gelmekle birlikte özellikle arazide tercih edilmektedir. Aynı zamanda oldukça hafif olan SUV araçların hareket becerisi de daha yüksek" dedi.

SUV araçların dezavantajının ise arazi araçlarından beklenen yerden yüksek olma durumu olduğunu dile getiren Tokmak, "Diğer araçlara kıyasla SUV yere daha yakındır. Ancak esas gerçek şu ki bir arazi aracı 4x4 olmalıdır. 4x2 araçlarda savrulma durumu görülebileceği için arazide risk teşkil ederken 4X4 araçlarda bu oran azalmaktadır" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Araç satış uzmanı Tokmak'dan arazi aracı seçiminde püf noktalar

Murat Tokmak, Tragger, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Araç satış uzmanı Tokmak'dan arazi aracı seçiminde püf noktalar - Son Dakika Ekonomi


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