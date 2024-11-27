Arçelik'ten Güneş Enerjisi İşbirliği - Son Dakika
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Ekonomi

Arçelik'ten Güneş Enerjisi İşbirliği

Arçelik\'ten Güneş Enerjisi İşbirliği

Arçelik, Yapı Kredi Leasing ile güneş enerjisi ekipmanları için finansman anlaşması imzaladı.

27.11.2024 15:47
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Arçelik, Yapı Kredi Leasing'le güneş enerjisi ekipmanlarının finansmanı için işbirliği anlaşması imzaladı.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi Leasing ve Arçelik arasında imzalanan işbirliğiyle sektörün gelişmesine katkı sağlayacak güneş enerjisi ekipmanlarının finansmanında önemli bir adım atıldı.

Bu kapsamda, Beypi AŞ'nin Arçelik güneş panelleri kullanarak gerçekleştireceği 33 MW kapasiteli güneş enerjisi yatırımı Yapı Kredi Leasing'in finansman desteğiyle hayata geçirildi.

Türkiye'nin temiz enerjiye geçiş sürecine katkı sağlayacak bu projeyle yıllık milyonlarca kWh temiz enerji üretimi ve binlerce ağaca eşdeğer karbon salımınının önlenmesi hedefleniyor.

Güneş enerjisi projelerine yatırım yapmak isteyen müşterilere özel finansman destek paketleriyle kullanıcılar, Arçelik'in güneş panelleri, inverter, ısı pompası ve enerji depolama sistemlerine yönelik proje bazlı avantajlı finansman olanaklarından faydalanabiliyor.

İşbirliği kapsamında yüzde 100'e varan finansman desteği ile birlikte 84 aya varan vade seçenekleri, Türk lirası veya döviz kredisi, uygun yurt dışı kaynaklardan yararlanma ve yüzde 1 KDV avantajı gibi ayrıcalıklar da yatırımcılara sunuluyor.

Ayrıca bu işbirliği sayesinde, yatırımcılar, avantajlı lira fiyatlandırmanın yanı sıra sektörün gelişmesine katkı sağlayacak avro ve dolar bazlı yatırımlarda 12 aya kadar vade farksız sıfır faizden yararlanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, Yapı Kredi Leasing'le hayata geçirilen işbirliğinin Türkiye'de güneş enerjisinin yaygınlaşmasına ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlama misyonlarına büyük bir destek sunduğunu belirtti.

Arçelik olarak, Türkiye'de güneş enerjisi sistemlerinin yaygınlaşması için öncü bir rol üstlendiklerini aktaran Dinçer, şunları kaydetti:

"Şirketimizin 'Dünya'ya Saygılı, Dünya'da Saygın' vizyonu doğrultusunda, müşterilerimizin sürdürülebilir geleceğe katkı sağlayacak yatırımlar yapmalarını teşvik etmek en önemli hedeflerimizden biri. Bu çerçevede, konusunda uzman mühendislik çözümleri sunan bayilerimiz ve iş ortaklarımız aracılığıyla konutlardan alışveriş merkezlerine, üretim tesislerinden otellere kadar her ölçekte projeye anahtar teslim çözümler sunuyoruz. Yapı Kredi Leasing'le gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği sayesinde Türkiye genelinde daha fazla yatırımcıyı güneş enerjisiyle buluşturma amacımızı bir adım daha ileri taşıyoruz."

Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun da sürdürülebilir bir dünya için yeşil enerji finansmanına odaklandıklarını ve sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerji üretiminin yaygınlaştırılması, fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi adına önemli adımlar attıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Finans, Yaşam, Güneş, Son Dakika

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