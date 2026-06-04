Ardahan'da Mercimek ve Nohut Ekimi Başladı - Son Dakika
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Ardahan'da Mercimek ve Nohut Ekimi Başladı

Ardahan\'da Mercimek ve Nohut Ekimi Başladı
04.06.2026 23:52
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Ardahan'da yeni tarımsal projeyle mercimek ve nohut ekimi yapıldı, ürün çeşitliliği artırılacak.

Ardahan'da ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla hazırlanan proje kapsamında deneme amaçlı mercimek ve nohut ekimi gerçekleştirildi.

Serhat Kalkınma Ajansının (SERKA) desteğiyle, Ardahan Üniversitesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "Ardahan İlinde Kavılca Çeşitlerinin Yaygınlaştırılması ve Kışlık Ekim Olanaklarının Araştırılması Projesi" kapsamında, Ardahan Üniversitesi Kampüsü'nde örnek mercimek ve nohut ekim programı düzenlendi.

Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, programda yaptığı konuşmada, tarım ve hayvancılığın Ardahan'ın en önemli sektörleri arasında yer aldığını belirterek, ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik bir deneme uygulamasını hayata geçirdiklerini söyledi.

Bugün mercimek ve nohut ekimi gerçekleştirmenin mutluğunu yaşadıklarını ifade eden Çiçekli, "Bu ekim, üreticilerimize örnek olacak ve bölgemizde ürün çeşitliliğine alternatif oluşturacaktır. Devamında ata tohumu kavılca buğdayımızın da ekimini gerçekleştireceğiz. Nohut, mercimek ve kavılca buğdayının ilimiz tarımına katkı sağlamasını temenni ediyoruz." dedi.

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu da üniversite olarak yeni ürünlerin bölgedeki verimliliğini test etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Kampüste daha önce kavılca, ilk kez ise nohut ve mercimek ekimi yapıldığını aktaran Emiroğlu, başarılı sonuç alınması halinde gelecek yıllarda farklı ürünlerin de deneneceğini vurgulayarak, "Amacımız, bölgemizde alternatif tarım ürünlerinin yetiştirilebilirliğini ortaya koymak, üreticilerimize yeni seçenekler sunmak ve çiftçilerimizin farklı ürünlerden ekonomik kazanç elde etmelerine katkı sağlamaktır." diye konuştu.

SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca ise hayata geçirilen "Ardahan İlinde Kavılca Çeşitlerinin Yaygınlaştırılması ve Kışlık Ekim Olanaklarının Araştırılması Projesi"nin, bölge tarımı açısından önemli bir çalışma olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ardahan, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ardahan'da Mercimek ve Nohut Ekimi Başladı - Son Dakika

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