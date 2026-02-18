Arhavi'de OSB Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Arhavi'de OSB Çalışmaları Devam Ediyor

18.02.2026 18:11
Arhavi'de Organize Sanayi Bölgesi kurulumu için zemin etüt çalışmaları başladı. Hedef 2026.

Artvin'in Arhavi ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulması amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Kaymakam Burak Çimşir, Belediye Başkanı Turgay Ataselim ile Arhavi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Atıf Kesim, Yemişlik Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları inceledi.

Çimşir, ödenek geldikçe işlemleri aşamalı şekilde gerçekleştireceklerini belirterek, "Zemin etüt çalışmalarının tamamlanmasının ardından imar planı hazırlanacak ve sonrasında üstyapı çalışmalarına geçilecektir. Süreci adım adım takip ediyor, gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyoruz. Projeye katkı sunan tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Ataselim ise OSB'nin imar planına esas zemin etüt raporları için sondaj çalışmalarına bugün itibarıyla başlandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kısa süre içinde bu çalışmaları tamamlayacağız. OSB'nin hayata geçebilmesi için öncelikle imar planının tamamlanması gerekiyor. Zemin etüt raporlarının ardından kurum görüşü sürecini başlattık. Görüşlerin tamamlanmasıyla dosyamızı onay aşamasına taşıyacağız. Hazırlanan raporları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza ileterek imar planımızın onayını almayı ve yatırımcılarımızın önünü açmayı hedefliyoruz. Son iki yıldır bu süreç için yoğun bir emek veriyoruz. Arhavi'nin kalkınması için OSB'ye büyük ihtiyaç var. İlimizde OSB bulunmuyor, Arhavi'de bunu hayata geçirmek konusunda kararlıyız. Geçtiğimiz hafta Bakanlıkta yaptığımız görüşmeler sonucunda süreç hız kazandı. 2026'nın ilk altı ayında ilk yatırımın başlamasını hedefliyoruz. Destek veren herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

