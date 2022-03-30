Arıcılara çuval çuval şeker dağıtıldı - Son Dakika
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Arıcılara çuval çuval şeker dağıtıldı

30.03.2022 13:09
Arıcılara çuval çuval şeker dağıtıldı

Tokat Valiliğinin destekleri ile 630 arıcıya, arılarının ilkbahar bakımı için 31 bin 500 kilogram şeker dağıtıldı.

Tokat Valiliğinin destekleri ile 630 arıcıya, arılarının ilkbahar bakımı için 31 bin 500 kilogram şeker dağıtıldı.

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde yapılan törendeki konuşmasında çiftçilerin her zaman yanında oldukları mesajını verdi. Vali Balcı, arıcılara çiçekler açıncaya kadarki geçiş dönemi için arılarını beslemeleri amacıyla şeker dağıttıklarına dikkat çekti. Yapılan konuşmaların ardından arıcılara çuvallarla kristal toz şeker dağıtımı yapıldı.

"Tokat önemli bir arı merkezi olmaya aday"

Vali Balcı, kış mevsiminin uzaması dolayısıyla çiçeklerin açmasının geciktiğini belirterek, "Tokat'ımıza bahar geliyor. Şeker Fabrikamızın desteğiyle arıcılarımıza şeker verdiler. Biz de bunu arıcılarımızla paylaşalım dedik. Arıcılarımızın yanında olduğumuzu belirttik. Tokat aynı zamanda önemli bir arı merkezi olmaya aday. Hedeflerimizi yeniledik, hayallerimizi, motivasyonumuzu yeniledik. Şeker Fabrikamızın verdiği şekerlerin dağıtım töreninde de bir araya geldik" dedi.

"Arıcılarımız bir nebze olsun rahatlayacaklar"

Tokat Arıcılar Birliği Başkanı Ali Demir ise arıcılara verilen desteklerden dolayı teşekkür ederek, "Kış mevsiminde Tokat ciddi anlamda yağmur ve kar yağışı aldı. Bu yağışlar çiftçimize bereket olmasının yanı sıra bu hava şartları aynı zamanda arıların uçuşunu da engelledi. Şu anda arılar gelişim döneminde, yavru yapımında. Yavru yapabilmeleri, mevcudunu arttırabilmek için de beslenmesi lazım. Nasıl bir tarlanın suya, gübreye ihtiyacı varsa arılarımızın da çiçek olmayan dönemlerde beslenmeye ihtiyacı var. Bu beslenme de kristal toz şekerle yapılıyor. Sağ olsun valimiz dertlerine derman olmak için 630 üreticimize birer çuval kristal toz şeker dağıtımını ücretsiz olarak gerçekleştirdi. Bu da üreticilerimize bir nebze olsun en azından can suyu olacak. En azından arıcılarımız bir nebze olsun rahatlayacaklar" diye konuştu.

Arıcılık yapan Niyazi Doğan ise şeker desteği verilmesine teşekkür ederek, "Bu bize veli nimet oldu. Biliyorsunuz şekerlere zam geldi. Buna da şükür, arılarımıza bu destekleme büyük bir katkı oldu. Devletimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - TOKAT

Arıcılara çuval çuval şeker dağıtıldı
Arıcılara çuval çuval şeker dağıtıldı
Arıcılara çuval çuval şeker dağıtıldı
Arıcılara çuval çuval şeker dağıtıldı

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İlkbahar, Tarım, Balcı, Tokat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Arıcılara çuval çuval şeker dağıtıldı - Son Dakika


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