Arıcılara Yüzde 60-70 Arasında Hibe Desteği Sağlanacak

Ekonomi

Arıcıları hibe desteklerine yönelik bilgilendiren Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Elazığ İl Koordinatörü Yılmaz, "En az 50 en fazla 500 kovan arasında yatırım yapmak isteyen bal yapma makinası, bal süzme makinası gibi balın işlenmesine ve paketlenmesine yönelik makina ekipmanları talep eden arıcılara yüzde 60 ile yüzde 70 arasında hibe desteği sağlayacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı TKDK Elazığ İl Koordinatörlüğü, IPARD III dönemi ikinci başvuru çağrı ilanına çıkışı sonrası bilgilendirme toplantılarını sürdürüyor. Bu çerçevede TKDK ve Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi. TKDK Elazığ İl Koordinatörü Sertaç Yılmaz ve Birlik Başkanı Fırat Canbay'ın da katıldığı toplantıda arı yetiştiricilerine yönelik çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme tedbirleri ile ilgili bilgiler verildi. TKDK İl Koordinatörü Yılmaz, en az 50 en fazla 500 kovan arasında yatırım yapmak isteyen girişimcilere, bal yapma ve süzme makinası, balın işlenmesine ve paketlenmesine yönelik makine ekipmanları talep eden arıcılara yüzde 60 ile yüzde 70 arasında hibe desteği sağlayacaklarını ifade etti.

Destek hakkında bilgilendirme yapan TKDK Elazığ İl Koordinatörü Sertaç Yılmaz, "Geçtiğimiz günlerde onaylanan IPARD III dönemi ikinci başvuru çağrı dönemi ile ilgili bugün Arı Üreticileri Birliği'nde arıcılar ile bir araya geldik. Kendilerine kurumumuz çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme tedbirleri kapsamında vermiş olduğumuz destekler ile ilgili bilgilendirmede bulunduk. Öncelikle ev sahipliğinden dolayı birlik başkanımız Fırat Canbay'a ve kıymetli arıcılarımıza teşekkür ediyorum. Yoğun bir ilgi ile geçen bir program oldu. Bu çerçevede en az 50 en fazla 500 kovan arasında yatırım yapmak isteyen bal yapma makinası, bal süzme makinası gibi balın işlenmesine ve paketlenmesine yönelik makina ekipmanları talep eden arıcılara yüzde 60 ile yüzde 70 arasında hibe desteği sağlayacağız. Yüzde 20 de yaptığımız yatırımlarda KDV muafiyeti imkanı getireceğiz. Yapılan yatırımlar kırsal alanda yapılması gerekli zorunlu olan yatırımlar. Burada proje hazırlığında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var ve onları arıcılar ile paylaştık. Projelere bir kadın yatırımcı üzerinden yapılması, projelere bir avantaj sağlayacak. Çünkü kadınlara ve 40 yaşının altında genç yatırımcılara kurumumuzun her zaman pozitif ayrımcılığı var. Bu şekilde üreticilerimizi bilgilendirdik. 29 Ağustos tarihine kadar proje kabulünü gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Canbay ise "TKDK'nın ikinci çağrı başvurusu başlamıştı. Bu çağrı başvurusuna binaen bizler de Elazığ Arı Yetiştiricileri olarak TKDK İl Koordinatörü Sertaç Yılmaz ile beraber birliğimize kayıtlı birlik üyelerimizi bu noktada bilgilendirmek istedik. Buradaki destek başvurularına başvuru yapmaları için nelere dikkat edecekleri konusunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. Özellikle son yıllardaki girdi maliyetlerinin artışı sebebiyle ve bölgedeki rekoltenin düşüşü nedeniyle bölgemizdeki üreticilerin bu tür desteklere ulaşma noktasında bilgilendirme toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ