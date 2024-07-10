Arıcılara Yüzde 60-70 Arasında Hibe Desteği Sağlanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Arıcılara Yüzde 60-70 Arasında Hibe Desteği Sağlanacak

Arıcılara Yüzde 60-70 Arasında Hibe Desteği Sağlanacak

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Elazığ İl Koordinatörü Sertaç Yılmaz, en az 50 en fazla 500 kovan arasında yatırım yapmak isteyen arıcılara bal yapma ve süzme makinası gibi balın işlenmesine ve paketlenmesine yönelik makine ekipmanları talep etmeleri halinde yüzde 60 ile yüzde 70 arasında hibe desteği sağlanacağını açıkladı. TKDK Elazığ İl Koordinatörlüğü ve Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında arı yetiştiricilerine çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme tedbirleri hakkında bilgiler verildi.

10.07.2024 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arıcıları hibe desteklerine yönelik bilgilendiren Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Elazığ İl Koordinatörü Yılmaz, "En az 50 en fazla 500 kovan arasında yatırım yapmak isteyen bal yapma makinası, bal süzme makinası gibi balın işlenmesine ve paketlenmesine yönelik makina ekipmanları talep eden arıcılara yüzde 60 ile yüzde 70 arasında hibe desteği sağlayacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı TKDK Elazığ İl Koordinatörlüğü, IPARD III dönemi ikinci başvuru çağrı ilanına çıkışı sonrası bilgilendirme toplantılarını sürdürüyor. Bu çerçevede TKDK ve Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi. TKDK Elazığ İl Koordinatörü Sertaç Yılmaz ve Birlik Başkanı Fırat Canbay'ın da katıldığı toplantıda arı yetiştiricilerine yönelik çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme tedbirleri ile ilgili bilgiler verildi. TKDK İl Koordinatörü Yılmaz, en az 50 en fazla 500 kovan arasında yatırım yapmak isteyen girişimcilere, bal yapma ve süzme makinası, balın işlenmesine ve paketlenmesine yönelik makine ekipmanları talep eden arıcılara yüzde 60 ile yüzde 70 arasında hibe desteği sağlayacaklarını ifade etti.

Destek hakkında bilgilendirme yapan TKDK Elazığ İl Koordinatörü Sertaç Yılmaz, "Geçtiğimiz günlerde onaylanan IPARD III dönemi ikinci başvuru çağrı dönemi ile ilgili bugün Arı Üreticileri Birliği'nde arıcılar ile bir araya geldik. Kendilerine kurumumuz çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme tedbirleri kapsamında vermiş olduğumuz destekler ile ilgili bilgilendirmede bulunduk. Öncelikle ev sahipliğinden dolayı birlik başkanımız Fırat Canbay'a ve kıymetli arıcılarımıza teşekkür ediyorum. Yoğun bir ilgi ile geçen bir program oldu. Bu çerçevede en az 50 en fazla 500 kovan arasında yatırım yapmak isteyen bal yapma makinası, bal süzme makinası gibi balın işlenmesine ve paketlenmesine yönelik makina ekipmanları talep eden arıcılara yüzde 60 ile yüzde 70 arasında hibe desteği sağlayacağız. Yüzde 20 de yaptığımız yatırımlarda KDV muafiyeti imkanı getireceğiz. Yapılan yatırımlar kırsal alanda yapılması gerekli zorunlu olan yatırımlar. Burada proje hazırlığında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var ve onları arıcılar ile paylaştık. Projelere bir kadın yatırımcı üzerinden yapılması, projelere bir avantaj sağlayacak. Çünkü kadınlara ve 40 yaşının altında genç yatırımcılara kurumumuzun her zaman pozitif ayrımcılığı var. Bu şekilde üreticilerimizi bilgilendirdik. 29 Ağustos tarihine kadar proje kabulünü gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Canbay ise "TKDK'nın ikinci çağrı başvurusu başlamıştı. Bu çağrı başvurusuna binaen bizler de Elazığ Arı Yetiştiricileri olarak TKDK İl Koordinatörü Sertaç Yılmaz ile beraber birliğimize kayıtlı birlik üyelerimizi bu noktada bilgilendirmek istedik. Buradaki destek başvurularına başvuru yapmaları için nelere dikkat edecekleri konusunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. Özellikle son yıllardaki girdi maliyetlerinin artışı sebebiyle ve bölgedeki rekoltenin düşüşü nedeniyle bölgemizdeki üreticilerin bu tür desteklere ulaşma noktasında bilgilendirme toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Hibe Desteği, Elazığ, Çiftçilik, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Arıcılara Yüzde 60-70 Arasında Hibe Desteği Sağlanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:57 4’lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı AK Parti’den açıklama var 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var
14:48 Ağabeyini boğazını ve cinsel organını keserek öldüren genci, yaptığı savunma kurtaramadı Ağabeyini boğazını ve cinsel organını keserek öldüren genci, yaptığı savunma kurtaramadı
14:35 Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı 4 isim bir araya geliyor Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor
12:22 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç Özel’i de İmamoğlu’nu da üzecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek
12:11 Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı
14:56 AK Partili Savcı Sayan: Reisin oyu da bizleri kurtaramayacak, şımarmışız beyler şımarmışız AK Partili Savcı Sayan: Reisin oyu da bizleri kurtaramayacak, şımarmışız beyler şımarmışız
14:38 Dubai’de intihara teşebbüs ettiği için tutuklanan İrlandalı kabin görevlisi, İrlanda hükümetinden yardım talep ediyor Dubai'de intihara teşebbüs ettiği için tutuklanan İrlandalı kabin görevlisi, İrlanda hükümetinden yardım talep ediyor
14:15 Nagehan Alçı’nın “Beni boğuyordu“ dediği Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu Nagehan Alçı'nın "Beni boğuyordu" dediği Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu
14:13 Sevda Demirel, yeni şarkı çıkaran Gülben Ergen’i yerde yere vurdu: Korkunç ötesi Sevda Demirel, yeni şarkı çıkaran Gülben Ergen'i yerde yere vurdu: Korkunç ötesi
14:11 Resmi açıklamanın eli kulağında Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin ile anlaşmaya vardı Resmi açıklamanın eli kulağında! Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin ile anlaşmaya vardı
13:45 Dünyada ilk kez domuz böbrek nakli olan 54 yaşındaki Lisa Pisano, hayatını kaybetti Dünyada ilk kez domuz böbrek nakli olan 54 yaşındaki Lisa Pisano, hayatını kaybetti
13:16 Kurtlar Vadisi’nin Ömer Baba’sı Emin Olcay, yıllar sonra ortaya çıktı Kurtlar Vadisi'nin Ömer Baba'sı Emin Olcay, yıllar sonra ortaya çıktı
12:32 Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlık seçimlerinde aday oluyor Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlık seçimlerinde aday oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 15:26:06. #1.12#
SON DAKİKA: Arıcılara Yüzde 60-70 Arasında Hibe Desteği Sağlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement