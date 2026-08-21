Arıcılık Kontrolleri Hisarcık\'ta

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde arıcılık faaliyetlerine yönelik saha kontrolleri gerçekleştirildi.

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Karbasan Köyü'nde yürütülen arıcılık faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemler kapsamında incelemelerde bulunuldu.

Gerçekleştirilen kontrollerde arıcılık faaliyetlerinin yerinde değerlendirilerek ilgili mevzuat kapsamında gerekli kontrollerin yapıldığı belirtildi.