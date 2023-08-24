Arjantin, IMF\'ten alacağı 7,5 milyar dolarlık kredi ile Çin\'e borcunu ödeyecek

Ekonomik olarak zor günler geçiren Arjantin, Uluslararası Para Fonu'un (IMF) kapısını çaldı. IMF'ten 7,5 milyar dolar kredi alacak olan ülke, bu parayı da başka bir borcunu kapatmak için kullanacak.

ALDIĞI PARAYI ÇİN'E YOLLAYACAK

IMF'in Arjantin'e 7,5 milyar dolarlık kredi diliminin ödenmesini onayladığını duyurmasının ardından,Arjantin hükümetinin bu parayı Çin ile olan swap hattını kapatmak için kullanmayı planladığı öne sürüldü.Arjantin, swap hattı ile Çin'den 2,8 milyar dolar tutarında yuan alarak 2018 yılındaki IMF anlaşması çerçevesinde aldığı kredilerin iki diliminin geri ödemesinde kullanmıştı.

BU HAFTA ÖDEME YAPACAK

Negatif döviz rezervi 8 milyar doların üzerinde olan Arjantin, Çin MB'denTemmuz ayında kullandığı 1,7 milyar dolarlık swap için bu hafta ödeme yapmayı bekliyor. 7,5 milyar dolar IMF kredisinin 1 milyar dolarlık bölümü de Latin Amerika Kalkınma Bankası'na yapılması gereken ödemelerde kullanılacak.