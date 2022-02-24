Artan akaryakıt fiyatlarına rağmen bayilerin kar marjları aynı kaldı - Son Dakika
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Artan akaryakıt fiyatlarına rağmen bayilerin kar marjları aynı kaldı

24.02.2022 13:00
Artan akaryakıt fiyatlarına rağmen bayilerin kar marjları aynı kaldı

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Mersin Bölge Başkanı Nihat Kürklü, akaryakıt sektöründeki fiyat artışları ile birlikte kar marjlarının artmadığını söyledi.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Mersin Bölge Başkanı Nihat Kürklü, akaryakıt sektöründeki fiyat artışları ile birlikte kar marjlarının artmadığını söyledi.

Başkan Kürklü ve Yönetim Kurulundan oluşan heyet Adana Ticaret Odası'nı ziyaret etti. ATO Başkanı Atila Menevşe, Meclis Başkanı İsmail Acı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aycan Aktürk ve Genel Sekreter Birol Yarman heyetin sorunlarını dinledi.

Ziyarette akaryakıt sektörünün sorunlarını dile getiren PÜİS Mersin Bölge Başkanı Nihat Kürklü yaptığı bilgilendirmede, "Akaryakıt bayilerinin karlılıklarının düşmesi, bayilerin kredi kartı ve benzeri ödenen komisyonlarla, satışlarda yaşadıkları sıkıntılar akaryakıt bayilerini ciddi manada olumsuz etkilemektedir. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi, akaryakıt sektöründeki fiyat artışları ile birlikte kar marjlarımızın artmıyor, sabit kalıyor olmasından dolayı ciddi bir zararımız söz konusu" dedi.

Sorunları dinleyen Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, "Akaryakıt bayilerinin sorunlarının çözümü noktasında gerekli adımları biz de ilgili Meslek Komitemizle birlikte değerlendiriyoruz. Akaryakıt bayilerinin faaliyetlerine devam edebilmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlayabilmesi için kar marjları yükseltilmeli ve enflasyona karşı da korunmalıdır. Burada en önemli sorun kapanan bayilerin istihdama vereceği zarardır. Bir taraftan diğer giderlerin ve personel giderlerinin sürekli artıyor olması sektörü olumsuz etkileyecektir. Bunun önüne geçmek için elimizden gelen girişimleri yapacağız" dedi. - ADANA

Artan akaryakıt fiyatlarına rağmen bayilerin kar marjları aynı kaldı

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Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası, Akaryakıt, Mersin, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Artan akaryakıt fiyatlarına rağmen bayilerin kar marjları aynı kaldı - Son Dakika


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