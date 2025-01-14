Artan Fiyatlar Çıkma Lastiğe Yöneltiyor

Ekonomi

Son dönemlerde artan lastik fiyatları sürücüleri çıkma lastiğe yönlendirdi. Diyarbakır'da lastik ustası ve işletme sahibi Şehmus Kayalı, işlerin yoğunlaştığını ve sıfır lastik alamayanların çıkma lastiğe yöneldiğini anlattı.

Artan sıfır lastik fiyatları sürücülerin bütçesini zorluyor. Lastiğin önemini bilmeyen vatandaşlar çareyi çıkma lastiklerde buluyor. İkinci el diye tabir edilen lastikler bütçe sıkıntısı yaşayanların tercihi oldu. Diyarbakır'da 18 yıldır lastik ustalığı yapan ve aynı zamanda işletme sahibi olan Şehmus Kayalı, artan fiyatlar nedeniyle vatandaşların hem sıfır hem de ikinci el çıkma lastik alımında büyük zorluk yaşadığını belirtti. Şehmus Kayalı, "Az kullanılmış filo lastikleri dediğimiz sıfıra yakın olan lastiklere çıkma lastik deniyor. Çıkma lastiklerin kullanım ömrü 30 bin kilometre civarıdır. Sıfırın standartlarına hemen hemen yakındır. Sıfır lastik ömrü 40 bin kilometredir ama birçok insanımız riski göze alarak 70, 80 bin kilometreye kadar kullanmaktadır" dedi.

Kayalı, sıfır lastik ve çıkma lastik arasındaki farkları sıraladı. Kayalı, "Sıfır lastik ile çıkma lastik arasındaki fark, sıfır lastiğin ömrü 40 bin kilometre ise çıkma lastiğin ömrü 30 bindir" diye konuştu.

Ekonomik durumlar yüzünden sürücülerin sıfır lastik alamadığını, çıkma lastiğe yöneldiğini belirten Kayalı, "Sürücülerin gücü yok sıfır lastik almaya, mecburen çıkma lastiğe dönüş yaptı. Tabii çıkma lastiklerin de bütçesi var hemen hemen yarı fiyatına. Birçok sürücü onu bile almakta güçlük çekiyor" şeklinde konuştu.

İkinci el lastik alınca nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda da vatandaşı uyaran Kayalı, "İkinci el lastik aldığınızda yanaklarına ve tarihlerine bakın" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR