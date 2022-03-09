Artvin'de marketler bir kez daha denetlendi - Son Dakika
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Artvin'de marketler bir kez daha denetlendi

09.03.2022 13:04
Artvin'de marketler bir kez daha denetlendi

Artvin'de temel ihtiyaç maddelerinde "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" ile spekülatif hareketlere karşı marketlerde denetim yapıldı.

Artvin'de temel ihtiyaç maddelerinde "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" ile spekülatif hareketlere karşı marketlerde denetim yapıldı.

Artvin'de faaliyet gösteren marketlerde "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" denetimi yapıldı. Denetimlere Artvin Vali Yardımcısı Alay Yazıcı, İl Defterdarı Mustafa Yılmaz Şimşek, İl Ticaret Müdürü Bilal Taş, bu kurumlardaki ilgili personel ve Artvin Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri katıldı. Denetimlerde özellikle son günlerde fiyat artışlarıyla gündeme gelen sıvı yağ reyonları ile depolarda incelemelerde bulunularak, fahiş fiyat artışı olup olmadığı ve stokçuluk yapılıp yapılmadığı kontrol edildi. Denetimler kapsamında temel ihtiyaç maddelerinde ürünün etiketi ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığı, etiket ve künye bilgilerinin ilgili yönetmeliğe uygun olarak yazılıp yazılmadığı da incelendi. İl merkezinde yapılan denetimlerde vatandaşların sıvı yağa ulaşmakta sıkıntı yaşamadığı, ürünlerde fahiş fiyat artışı yapılmadığı ve herhangi bir stokçuluk durumunun olmadığı tespit edildi. Etiket fiyatı ve kasa fiyatı arasında herhangi bir uyuşmazlık yaşanmadığı da kayıt altına alındı. - ARTVİN

Artvin'de marketler bir kez daha denetlendi
Artvin'de marketler bir kez daha denetlendi
Artvin'de marketler bir kez daha denetlendi
Artvin'de marketler bir kez daha denetlendi

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Mustafa Yılmaz, Bilal Taş, Ticaret, Artvin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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