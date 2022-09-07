Artvin, doğal güzellikleri ile dünya basınında da ilgi çekmeye başladı

Artvin, doğa tutkunları için adeta bir cennet olan coğrafyasıyla dünya basınının da ilgisini çekiyor.

enuygun.com açıklamasına göre, el değmemiş doğal güzellikleri ile her sene binlerce seyahatsever tarafından ziyaret edilen Artvin, son olarak Dow Jones & Company'nin yan kuruluşu MarketWatch'un internet sitesindeki haberde yer aldı.

Enuygun.com'un global markası Wingie'nin yaz sıcağından bunalanlar için serin rota tavsiyelerini derlediği bültende Artvin'in el değmemiş güzelliklerine, Mençuna Şelalesi'ne ve Kaçkar Dağları'na yer verildi.

Haberde ayrıca bölgenin gezilecek cazibe merkezleri sayesinde her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildiği ve Artvin'in doğa fotoğrafçıları için dünya üzerindeki en güzel destinasyonlardan biri olduğu vurgulandı.