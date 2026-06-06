Artvin ve Malatya'da Arazi Toplulaştırma

Artvin'in Borçka ve Malatya'nın Akçadağ ilçelerinde belirlenen alanlarda arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Artvin'in Borçka ilçesindeki Muratlı köyü ile Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki 16 mahallede Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce kamu yararı gözetilerek arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri uygulanacak.