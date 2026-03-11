Arzum'a Yeni Genel Müdür Atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arzum'a Yeni Genel Müdür Atandı

11.03.2026 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakan Erkun, Arzum'un Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı olarak atandı.

Arzum'da Genel Müdür ve İcra Kurulu Başkanlığı görevine Hakan Erkun atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arzum, kurumsal yönetim yapısını güçlendirme hedefi doğrultusunda üst düzey atama gerçekleştirdi.

Arzum Mali ve Kurumsal İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Erkun, Arzum'un Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı olarak atandı.

Yeni görevinde Arzum'un küresel pazarlardaki varlığını güçlendirmeye ve markanın uzun vadeli büyüme stratejisine liderlik edecek olan Erkun, aynı zamanda Arzum Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapacak.

Yaklaşık 30 yıllık uluslararası deneyime sahip Erkun, kariyeri boyunca farklı sektörlerde faaliyet gösteren global şirketlerde üst düzey yöneticilik görevleri üstlenerek finansal ve dijital dönüşüm, sürdürülebilir büyüme ve operasyonel verimlilik alanlarında önemli projelere liderlik etti.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Erkun, kariyerine KPMG ve PwC'de başladı.

Erkun, finans alanındaki deneyimini daha sonra Danone Group bünyesinde 16 yılı aşkın süren kariyeri boyunca farklı görevlerle sürdürdü. Danone Early Life Nutrition ve Danone Waters operasyonlarında üst düzey yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği yapan Erkun, Avrupa ve Orta Doğu'yu kapsayan yapılarda Bölgesel Finans Direktörü olarak küresel finans operasyonlarını yönetti.

Uluslararası deneyimini Ontex'te Orta Doğu, Afrika ve Asya Bölgesi Finans Direktörü olarak sürdüren Erkun, daha sonra Savola Group, Balsu Group, Koroplast ve Peyman Kuruyemiş'te CFO olarak görev aldı. Bu süreçte halka arz, kurumsal dönüşüm ve dijitalleşme projelerinde yer aldı.

Son olarak Arzum'da Mali ve Kurumsal İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) olarak görev yapan Erkun, şirketin finansal yapısının güçlendirilmesi, kurumsal yönetişim süreçlerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir büyüme odaklı dönüşüm çalışmalarına liderlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, "Arzum olarak değişen dünya dinamiklerine uyum sağlarken, güçlü bir yönetişim anlayışı ve doğru liderlik yapısını her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz. Hakan Erkun'un finansal disiplini, kurumsal bakış açısı ve uluslararası deneyimiyle Arzum'un sürdürülebilir büyüme yolculuğuna önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Arzum'a Yeni Genel Müdür Atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın’da günlük 8 bin TL’ye at ile çift sürecek işçi bulunamıyor Aydın'da günlük 8 bin TL'ye at ile çift sürecek işçi bulunamıyor
İBB davasında eski CHP’li milletvekili aylık gelirini açıkladı: Hangi çantayla para Bir tane delil gösterin İBB davasında eski CHP'li milletvekili aylık gelirini açıkladı: Hangi çantayla para? Bir tane delil gösterin
Deprem olan ile Naci Görür’den korkutan uyarı Deprem olan ile Naci Görür'den korkutan uyarı
Fenerbahçe Mert Müldür’ün nişanlısı için harekete geçti Fenerbahçe Mert Müldür'ün nişanlısı için harekete geçti
Dolar milyarderi Türkler açıkladı Murat Ülker 1 numara değil Dolar milyarderi Türkler açıkladı! Murat Ülker 1 numara değil
Rıza Baba’nın son sağlık durumunu doktoru açıkladı Beynine pıhtı mı attı Rıza Baba'nın son sağlık durumunu doktoru açıkladı! Beynine pıhtı mı attı?

13:12
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
13:08
Yüksel Yıldırım’ın Galatasaray için söylediklerine tepki yağıyor
Yüksel Yıldırım'ın Galatasaray için söylediklerine tepki yağıyor
13:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
12:46
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
12:06
Trump, en büyük darbeyi İran’dan değil kendi halkından yedi
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
12:04
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 13:36:12. #7.12#
SON DAKİKA: Arzum'a Yeni Genel Müdür Atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.