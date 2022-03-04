Arzum'dan 2021'de 50 milyon lira net kâr - Son Dakika

Arzum Elektrikli Ev Aletleri, 2021'de 50 milyon lira net kar elde etti.

Arzum'dan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl toplam satış geliri 815 milyon TL olan şirketin esas faaliyet karı 2020'ye göre yüzde 58,6'lık artışla 94 milyon TL'ye yükseldi. FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi karı) sonucu 92 milyon TL olarak gerçekleşen şirketin öz kaynakları 175 milyon TL'yi aştı.

Açıklamada finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmeleri yer alan Arzum Üst Yöneticisi (CEO) Mete Zadil, evde geçirilen vaktin artması ve salgın döneminde farklılaşan tüketici ihtiyaçlarıyla hijyen, kişisel bakım ve sağlıklı beslenmeye yönelik ürünlere gelen talepte yükseliş yaşandığını bildirdi.

Geçen yıl Türkiye'nin küçük ev aletlerinin olumsuzluklardan en az etkilenen sektörlerden olduğunu kaydeden Zadil, "2021'de Türkiye küçük ev aletleri sektörü, dünya genelindeki trendin etkisiyle bir önceki yıla oranla yüzde 53,7 büyüyerek 14 milyar TL büyüklüğe ulaştı." ifadesini kullandı.

Globalleşmenin, Arzum'un en temel hedeflerinden olduğunu vurgulayan Zadil, tüm çalışmaları bu doğrultuda yaptıklarını, 6 yıl önce global satışla ilgili olarak ciddi bir yeniden yapılanmaya gittiklerini ve hedef pazarlarda önemli bir ivme yakaladıklarını anlattı.

"Ar-Ge faaliyetlerine yoğunlaşıyoruz"

Mete Zadil, sürdürülebilir ve karlı global satış kanalı büyümesi için gerekli altyapı yatırımlarını tamamladıkları dönemden beri sağlıklı ve ciddi bir büyüme yakaladıklarını kaydederek, global satış rakamlarının her yıl dolar bazında arttığını, yakın zamanda yurt dışı pazarlardaki konumlarını daha da güçlendirecek bir strateji değişikliği gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Sürdürülebilir büyümenin Arzum'un stratejisinin ana noktasını oluşturduğunu aktaran Zadil, bunun yanı sıra halka açılmadan önce yaptıkları gibi düzenli olarak temettü dağıttıklarını, teknoloji ve inovasyon yatırımlarının sürdüğünü, üretimi işin en iyilerine bıraktıklarını, Ar-Ge ve ürün tasarımına yoğunlaştıklarını anlattı.

Zadil, 2021'de Ar-Ge faaliyetleri çerçevesinde geliştirdikleri ürünlerin toplam ürünlere oranının yüzde 43 olarak gerçekleştiğini aktardı.

"Kadın çalışan oranımız yüzde 40"

Arzum CEO'su Zadil, şirketin genelinde yüzde 40 olan kadın çalışan oranının, yönetim ve icra kurullarında yüzde 33 olarak gerçekleştiğini belirterek, "Toplumsal fırsat eşitliğini benimseyen bir markayız. Arzum olarak şirketlerin yaptığı işten ve sektöründen bağımsız olarak sahip olduğu en değerli varlığın insan olduğunun bilincindeyiz." ifadelerini kullandı.

Özveriyle gerçekleştirdikleri çalışmaların ulusal ve uluslararası onlarca ödülle taçlandırıldığını kaydeden Zadil, bu ödüllere ilişkin bilgiler verdi.

Zadil, döngüsel ekonomi modelini Arzum'un organizasyon yapısına başarıyla entegre ederek bu konuda önemli bir yol aldıklarını belirterek, ürünlerin yeniden kullanımı için 2020'de "Ürün Yenileme" projesini hayata geçirdiklerini anımsattı.

Bu yıl globaldeki büyümelerini daha da güçlü bir şekilde sürdürmeyi istediklerini vurgulayan Zadil, "Dünya markası olma hedefiyle yeni başarılara imza atma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Arzum'un Türk kahvesi kültürünü dünyaya yayma misyonunu sürdüreceğiz. Ar-Ge, tasarım ve inovasyon odağımızı koruyarak sektörün öncü markalarından biri olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.