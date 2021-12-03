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Arzum OKKA, İzmit Türk Kahvesi Festivali'nde kahveseverlerle buluşuyor - Son Dakika

Arzum OKKA, İzmit Türk Kahvesi Festivali'nde kahveseverlerle buluşuyor

03.12.2021 10:36
Arzum OKKA, İzmit Türk Kahvesi Festivali'nde kahveseverlerle buluşuyor

İzmit Belediyesi tarafından 4-6 Aralık tarihleri arasında Cumhuriyet Parkı'nda gerçekleştirilecek Türk Kahvesi Festivali'nde Arzum OKKA standına uğrayanlar tam kıvamında, enfes lezzette, bol köpüklü OKKA'lı Türk kahvesi deneyimi yaşayacak.

İzmit Belediyesi tarafından 4-6 Aralık tarihleri arasında Cumhuriyet Parkı'nda gerçekleştirilecek Türk Kahvesi Festivali'nde Arzum OKKA standına uğrayanlar tam kıvamında, enfes lezzette, bol köpüklü OKKA'lı Türk kahvesi deneyimi yaşayacak.

Şirketten yapılana açıklamaya göre, dünyaya Türk kahvesini sevdiren marka Arzum OKKA, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü'nde Türk Kahvesi Festivali'nde kahveseverlerle bir araya geliyor.

İzmit Belediyesi tarafından 4-6 Aralık tarihleri arasında Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenecek festivalde Arzum OKKA, üç gün boyunca özel standıyla yer alacak. Türk kahvesini tüm dünyaya tanıtmayı kendine misyon edinen Arzum OKKA, festivale katılan davetlileri standında ağırlayarak onlara tam kıvamında, bol köpüklü Türk kahvesi deneyimi yaşatacak. Festival kapsamında kahve tadımları, ikramlar, canlı müzik dinletileri, söyleşiler ve Türk kahvesi atölyeleri gerçekleştirilecek.

Türk Kahvesi Festivali'nin ilk gününde Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi'nde Çekirdekten Fincana Türk kahvesi sergisi açılacak. Türk Kahvesi Kültürü koleksiyonuna sahip Beykent Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Başkanı mimar Nihal Bursa ve Sürdürülebilir Akademi kurucusu Murat Sungur Bursa çiftine ait eserlerin yer alacağı sergi iki ay boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Koleksiyonda 18, 19 ve 20. yüzyılın yarısına ait kahve kavurma, öğütme aletleri, cezve, kahvedan, tepsi, lokumluk, su bardağı, ahşap kahve saklama kutuları, 19. yüzyıl gravürleri, kahve ve kahvehane kartpostalları sergilenecek.

"Daha çok insana bu keyfi yaşatacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, 500 yıllık Türk kahvesi kültürünü dünyaya yaymayı kendilerine misyon edinen bir marka olarak İzmit Belediyesi'nin organize ettiği Türk Kahvesi Festivali'nde Arzum OKKA ile yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Türk kahvesi keyfini daha çok insana yaşatabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu doğrultuda Türkiye'nin ve dünyanın pek çok noktasındaki festivaller ile özel etkinliklere katılarak kahveseverlerle buluşuyoruz. İzmit'te Türk Kahvesi Festivali'ndeki özel standımızda, üç gün boyunca özel tadım etkinlikleriyle Türk kahvesi meraklılarını ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. Türk kahvesi keyfini yeniden tanımlayan, her seferinde okkalı, aynı enfes lezzet deneyimini sunan Arzum OKKA ile yapılmış Türk kahvesinin tadına bakmak isteyenleri İzmit Türk Kahvesi alanındaki Arzum OKKA standımıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Kahvesi, Cumhuriyet, Kocaeli, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Arzum OKKA, İzmit Türk Kahvesi Festivali'nde kahveseverlerle buluşuyor - Son Dakika Ekonomi


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