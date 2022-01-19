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ASAT'tan işçiyi sevindiren sözleşme - Son Dakika

ASAT'tan işçiyi sevindiren sözleşme

19.01.2022 19:49
ASAT'tan işçiyi sevindiren sözleşme

Antalya ASAT Genel Müdürlüğü ve DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası Antalya Şubesi arasında 2 bin 95 işçiyi kapsayan 3 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Antalya ASAT Genel Müdürlüğü ve DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası Antalya Şubesi arasında 2 bin 95 işçiyi kapsayan 3 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun imza attığı sözleşme ile en düşük kadrolu işçi maaşı 6 bin 750, İnsan Kaynakları A.Ş.'ye bağlı en düşük işçi maaşı ise 5 bin 400 lira oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atık su İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) arasında ASAT işçilerini kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri sonuçlandı. 441 daimi işçi ve İnsan Kaynakları A.Ş.'de çalışan 1654 işçiyi kapsayan 3 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmza törenine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Antalya Şube Başkanı Vedat Küçük, ASAT yetkilileri ile işçi temsilcileri katıldı.

Hep emekçinin yanında oldum

28 yıllık siyasi hayatında hep işçinin ve emekçinin yanında olduğunu dile getiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "28 yıldır başarımı yanımda çalışan emekçi arkadaşlarıma borçluyum. İşçimizin alın teri kurumadan emeğinin karşılığını vermeye hep özen gösterdim. Antalya, ekonomik zorluklarla boğuşuyor. 298 milyon Euro borcu olan bir belediyemiz var. Her şeye rağmen önce işçimizin hakkını vermeye özen gösterdik" dedi.

En düşük 5400 TL maaş

Güzel bir sözleşme olduğunu ifade eden Başkan Böcek, şunları söyledi: "ASAT'ta 441 kadrolu olan işçimiz var. En düşük kadrolu işçi maaşı 6 bin 750'den başlıyor. İnsan Kaynakları A.Ş.'ye bağlı bin 654 işçimizin en düşük maaşı aylık 5 bin 400 lira olacak. İşçi arkadaşlarımız gece gündüz canla başla Antalya'mız için çalışıyor. İşçimizin emekçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Antalya'mızı hep birlikte yöneteceğiz. Ülkemizin kurucusu Atatürk'ümüzün izinde hizmetlerimize devam edeceğiz. Sözleşmemizin hayırlı olmasını diliyorum."

Başkan Böcek'e teşekkür

Türkiye'nin ciddi ekonomik kriz içinde olduğunu ifade eden DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Bu toplu sözleşme zor koşullara rağmen gerçekten önemli. İşçi arkadaşlarımızın bir nebze nefes alması için kıymetli. Toplu iş sözleşmesinin başta işçi arkadaşlara, belediyemize ve memleketimizin aydınlık geleceğinin kuruluşunda yapı taşı olmasını diliyorum" dedi. Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan da zorlu ekonomik şartlarda işçinin emeğinin karşılığını veren Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti. - ANTALYA

ASAT'tan işçiyi sevindiren sözleşme
ASAT'tan işçiyi sevindiren sözleşme
ASAT'tan işçiyi sevindiren sözleşme
ASAT'tan işçiyi sevindiren sözleşme
ASAT'tan işçiyi sevindiren sözleşme
ASAT'tan işçiyi sevindiren sözleşme

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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