ASELSAN'dan İHA Tehditlerine Karşı Yenilikçi Çözüm - Son Dakika
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ASELSAN'dan İHA Tehditlerine Karşı Yenilikçi Çözüm

ASELSAN\'dan İHA Tehditlerine Karşı Yenilikçi Çözüm
06.06.2026 11:11
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ASELSAN, mini ve mikro İHA'lara karşı geliştirdiği sistemlerle başarıyla hedefleri imha etti.

ASELSAN tarafından mini ve mikro sınıf insansız hava aracı (İHA) tehditlerini tespit edip etkisiz hale getirmek amacıyla geliştirilen ÇELİKKUBBE bileşenleri İHTAR, EJDERHA ve GÖKBERK, 3 farklı senaryoda belirlenen hedefleri başarıyla vurdu.

Türk savunma sanayisinin öncü şirketlerinden ASELSAN, muharebe sahasının son dönemdeki en güncel tehditlerinden mini ve mikro İHA'lara karşı farklı teknolojilere dayanan bir dizi karşı tedbir sistemi geliştirdi.

Stratejik öneme sahip İHA savunma sistemleri, 19 farklı ülkeden gelen çok sayıda uluslararası heyet ile ulusal ve uluslararası basın mensuplarının katılımıyla düzenlenen tanıtım faaliyetinde ASELSAN'ın Gölbek Test Merkezi'nde başarıyla görev icra etti.

DRONEDEF olarak isimlendirilen karşı tedbir setinde İHTAR İHA Önleme Sistemi (Tespit ve Yumuşak İmha/ Elektronik Harp), GÖKBERK 5/10 kW Lazer Silah Sistemi, KORKUT 25 Parçacıklı Mühimmatlı Silah Sistemi, GÖKALP Otonom Önleyici İHA, EJDERHA AD Yüksek Güçlü Elektromanyetik Sistemi, ŞAHİN LITE 40 mm Parçacıklı Mühimmat/ 12.7 mm/ 7.62 mm Silah Sistemi, ŞAHİN DUAL Çift Silahlı (12.7 mm + 40 mm/ 7.62 mm) Parçacıklı Mühimmatlı Silah Sistemi ve MİĞFER FPV Dronlara Karşı Öz Savunma Sistemi (Kamikaze Dron Önleme Sistemi) yer alıyor.

Gerçek harp sahasını aratmayan faaliyette, senaryo gereği dron tedbir setinin bazı alt sistemleri kullanıldı. Bu kapsamda AURA 200G radar ünitesine sahip İHTAR Anti İHA Sistemi, GÖKBERK Lazer Silah Sistemi ve EJDERHA Yüksek Güçlü Elektromanyetik Anti İHA Karşı Tedbir Sistemi test edildi. Gerçekleştirilen faaliyetlerde farklı konumlardan saldıran çok sayıda drona karşı savunma yapıldı.

-? ?Saniyeler içinde etkisiz hale getirildi

Senaryo kapsamında sürü halinde yaklaşan dronlar, ilk olarak algılama alt sistemi tarafından tespit edildi. Tespit edilen sürü İHA'lardan ikisi saniyeler içinde İHTAR Sistemi tarafından imha edildi.

Yaklaşmaya devam eden diğer İHA'lar için Komuta ve Kontrol Alt Sistemi devreye girerek kalan tehditleri mevcut fiziksel imha alt sistemlerine atadı. EJDERHA ve GÖKBERK sistemleri, İHTAR'dan aktarılan veriler doğrultusunda İHA'ları arayarak takibe aldı.

Hedeflerin atış menziline girmesinin ardından İHA'lar, GÖKBERK ve EJDERHA sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi. ÇELİKKUBBE konseptinin en alt katmanında yer alan bu üç sistem, mini ve mikro sınıf İHA tehditlerine karşı koordineli bir şekilde görev yaptı.

İHA tehditlerine karşı ileri teknoloji

Şehir ve kırsal ortamda görev yapabilen İHTAR, yapay zeka destekli bir karşı tedbir sistemi olarak dikkati çekiyor. AESA radar teknolojisini, gelişmiş görüntü işleme algoritmalarını ve programlanabilir FPV karıştırıcı kabiliyetlerini tek bir mimaride birleştiren sistem, tehditleri erken tespit edip yüksek doğrulukta teşhis ederek görevini icra ediyor.

Mobil bir platform üzerinde konumlandırılan EJDERHA da yönlendirilmiş enerji teknolojisiyle çalışıyor. Sistem, vakum elektroniği teknolojisi aracılığıyla yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar üreterek hedeflerin elektronik donanımlarını işlevsiz bırakıyor.

Katmanlı hava savunma mimarisi içinde çalışmak üzere tasarlanan yönlendirilmiş enerji tabanlı GÖKBERK sistemi ise hedeflere karşı lazer silahıyla fiziksel imha etkinliği sağlıyor.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Teknoloji, Ekonomi, Aselsan, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ASELSAN'dan İHA Tehditlerine Karşı Yenilikçi Çözüm - Son Dakika

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