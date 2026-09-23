ASELSAN, hava savunmada ROKETSAN'a 1 milyar 234 milyon 210 bin avroluk sözleşme imzaladı

ASELSAN, hava savunmada ROKETSAN'a 1 milyar 234 milyon 210 bin avroluk sözleşme imzaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ASELSAN ile ROKETSAN arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki için 1 milyar 234 milyon 210 bin avroluk sözleşme imzalandı. ASELSAN, sözleşmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklamayla duyurdu.
ASELSAN ile ROKETSAN arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki kapsamında 1 milyar 234 milyon 210 bin avroluk sözleşme imzalandı.
ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile ROKETSAN arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki kapsamında toplam tutarı 1 milyar 234 milyon 210 bin avro olan sözleşme imzalanmıştır." bilgisi verildi.
Kaynak: AA
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