ASELSAN, sınır güvenliği ve iç güvenlik projesi kapsamında ilave güvenlik sistemleri siparişi aldı

Ekonomi

ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzaladığı, sınır güvenliği ve iç güvenliğe yönelik projeye ilişkin sözleşme değişikliği kapsamında ilave "güvenlik sistemleri" siparişi aldı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, Savunma Sanayii Başkanlığı ve ASELSAN arasında imzalanan, sınır güvenliği ve iç güvenliğe yönelik mevcut projeye ilişkin sözleşme değişikliği kapsamında ASELSAN'a 30 milyon dolar tutarında ilave "güvenlik sistemleri" siparişi verildiği ifade edildi.