ASELSAN ve Roketsan Arasında 59,1 Milyon Avro Değerinde Sözleşme Değişikliği İmzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

ASELSAN ve Roketsan Arasında 59,1 Milyon Avro Değerinde Sözleşme Değişikliği İmzalandı

ASELSAN ve Roketsan arasında hava savunma füze alt sistemleri tedariki kapsamında 59,1 milyon avro değerinde sözleşme değişikliği imzalandı. Sözleşme değişikliği ile teslimatlar 2024-2028 yılları arasında gerçekleştirilecek.

08.07.2024 14:37
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ASELSAN ile Roketsan arasında, hava savunma füze alt sistemleri tedariki kapsamında 59,1 milyon avro tutarında sözleşme değişikliği imzalandı.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile Roketsan arasında hava savunma füze alt sistemleri tedariki kapsamında, toplam bedel artışı 59 milyon 143 bin 396 avro tutarında bir sözleşme değişikliği imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme değişikliği kapsamında teslimatlar 2024-2028 yıllarında gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, açıklamanın, Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan alınan izne istinaden yapıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ASELSAN ve Roketsan Arasında 59,1 Milyon Avro Değerinde Sözleşme Değişikliği İmzalandı - Son Dakika

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