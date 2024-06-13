ASELSAN ve ROKETSAN Arasında Füze Alt Sistemleri ve Arayıcı Başlık Üretimi İçin Sözleşmeler İmzalandı

Ekonomi

ASELSAN ve ROKETSAN arasında füze alt sistemleri ve arayıcı başlık üretimi gerçekleştirmek üzere sözleşmeler imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderdiği açıklamada, "ASELSAN ve ROKETSAN arasında, füze alt sistemleri ile arayıcı başlık üretimi konusunda bedeli 20 milyon 149 bin 637,46 dolar, 45 milyon 697 bin 336,60 avro ve 476 milyon 316 bin 251 TL olan sözleşmeler ve sözleşme değişiklikleri imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2024-2028 yılları içinde gerçekleştirilecek.