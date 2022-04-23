Aslanapa'da çiftçilere 31 bin 800 kilogram nohut tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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Aslanapa'da çiftçilere 31 bin 800 kilogram nohut tohumu dağıtıldı

23.04.2022 11:40
Aslanapa'da çiftçilere 31 bin 800 kilogram nohut tohumu dağıtıldı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Tarım Bakanlığının "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" projesi çerçevesinde çiftçilere İl Özel İdaresi kaynaklı 31 bin 800 kilogram nohut tohumu dağıtıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Tarım Bakanlığının "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" projesi çerçevesinde çiftçilere İl Özel İdaresi kaynaklı 31 bin 800 kilogram nohut tohumu dağıtıldığı bildirildi.

Nohut tohumu teslim törenine Kaymakam Mehmet Sevban Gökbunar, Belediye Başkanı Gökhan Gürel, ilçe protokolü ve çiftçiler katıldı.

En önemli geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan ilçede ekilişi son yıllarda oldukça azalan nohudun tekrar ürün yelpazesinde önemli bir paya sahip olmasını hedeflediklerini söyleyen Aslanapa İlçe Tarım Müdürü Alptuğ Tekeli, " Tüm çiftçilerimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını temenni ediyorum. Ayrıca öncelikle ilçemiz olmak üzere ilimize ayrılan pay için çok ciddi çaba harcayan İl Tarım ve Orman Müdürümüz Orhan Özçalık'a da teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Aslanapa'da çiftçilere 31 bin 800 kilogram nohut tohumu dağıtıldı
Aslanapa'da çiftçilere 31 bin 800 kilogram nohut tohumu dağıtıldı
Aslanapa'da çiftçilere 31 bin 800 kilogram nohut tohumu dağıtıldı
Aslanapa'da çiftçilere 31 bin 800 kilogram nohut tohumu dağıtıldı
Aslanapa'da çiftçilere 31 bin 800 kilogram nohut tohumu dağıtıldı

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Hisarcık, Aslanapa, Kütahya, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aslanapa'da çiftçilere 31 bin 800 kilogram nohut tohumu dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aslanapa'da çiftçilere 31 bin 800 kilogram nohut tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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