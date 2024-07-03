Aslanapa Kaymakamı ve İlçe Tarım Müdürü Biçerdöver Kontrolüne Katıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Aslanapa Kaymakamı ve İlçe Tarım Müdürü Biçerdöver Kontrolüne Katıldı

Aslanapa Kaymakamı ve İlçe Tarım Müdürü Biçerdöver Kontrolüne Katıldı

Aslanapa Kaymakamı Sezai Demirci, İlçe Tarım ve Orman Müdürü M. Alptuğ Tekeli ile birlikte Çalköy'de yapılan biçerdöver kontrolüne katıldı. Hasat döneminin başlamasıyla birlikte yapılan kontrollerde, dane kaybı ve yangın gibi olası sorunlar önlenmeye çalışılıyor.

03.07.2024 12:23
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Aslanapa Kaymakamı Sezai Demirci, İlçe Tarım ve Orman Müdürü M. Alptuğ Tekeli ile birlikte biçerdöver kontrolüne katıldı.

Kaymakam Demirci, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tekeli ile birlikte ilçeye bağlı Çalköy'de biçerdöver kontrolüne katıldı.

İlçede hasat döneminin başlamasıyla yapılan biçerdöver kontrollerinde ayrıca dane kaybını ve olabilecek yangınları önlemek amacıyla İlçe Müdürlüğü teknik personeli tarafından bilgilendirmeler yapılıyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Aslanapa Kaymakamı ve İlçe Tarım Müdürü Biçerdöver Kontrolüne Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aslanapa Kaymakamı ve İlçe Tarım Müdürü Biçerdöver Kontrolüne Katıldı - Son Dakika
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