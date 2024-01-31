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ASO Başkanı: Ankara'da Yeni Organize Sanayi Bölgelerine İhtiyaç Var - Son Dakika
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Ekonomi

ASO Başkanı: Ankara'da Yeni Organize Sanayi Bölgelerine İhtiyaç Var

ASO Başkanı: Ankara\'da Yeni Organize Sanayi Bölgelerine İhtiyaç Var

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Ankara'da yeni organize sanayi bölgelerine ihtiyaç olduğunu belirterek, eksiklerin tamamlanması gerektiğini söyledi. Ardıç, sürdürülebilir büyüme için düşük enflasyonun önemli olduğunu vurguladı ve yerli üretimi artırmak gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Ankara'nın dünya metropollerine daha fazla uçuş yapmasıyla Anadolu sanayisinin dünyaya bağlanacağını belirtti. Ardıç, ayrıca Ankara'da yeni organize sanayi bölgelerine ihtiyaç olduğunu ve bu sayede Ankara'nın potansiyelinin ortaya çıkacağını söyledi.

31.01.2024 12:59
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Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, başkentte yeni organize sanayi bölgelerine ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek, " Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında Ankara'da arzu ettiğimiz sosyoekonomik sıçramayı yapabilmemiz için eksiklerimizin tamamlanması gerekiyor." ifadesini kullandı.

ASO'nun ocak ayı olağan meclis toplantısı, Keçiören Belediye Başkanı ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Ardıç, burada yaptığı konuşmada, sürdürülebilir büyüme için düşük enflasyonun en önemli ön şart olduğuna dikkati çekti. Enflasyonda düşüş süreci için yılın ikinci yarısının işaret edildiğini dile getiren Ardıç, "İş dünyası, yılın ilk 6 ayında yüksek enflasyon koşullarında faaliyet göstermeye devam edecek. Yılın ikinci yarısında enflasyonun düşmeye başlamasıyla yatırım ikliminin iyileşeceğini umut ediyoruz." diye konuştu.

Ardıç, ara malı ithalatındaki azalmanın 5 aydır sanayi üretimine olumsuz yansıdığına işaret ederek, "Dış açığımızın gerilemesi önemli ama bu sanayi üretiminin gerilemesinden değil, tüketim ithalatının azalmasından kaynaklanmalıdır. Üretim arttığında dış açıklarımız artıyor, zayıfladığında azalıyor. Bizim bu kısır döngüden kurtulmamız gerekiyor. Bunun için yerli payı ve katma değeri daha yüksek olan üretimi artırmamız son derece önemli. Özellikle ham madde üretiminde ithal ikamesi bir politikanın tercih edilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ardıç, ekonomik faaliyette teknoloji kullanımına, AR-GE ile inovasyona, yeşil ve dijital dönüşüme önem verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kış aylarında Ankara'dan sadece 9 ülkeye direkt uçuşun olduğuna dikkati çeken Ardıç, dünya metropollerine, özellikle Avrupa'ya artacak uçuşların, Anadolu sanayisini dünyaya bağlayacağını söyledi.

"Yeni organize sanayi bölgelerine ihtiyacımız var"

Ardıç, başkentteki organize sanayi bölgelerinden limanlara demir yolu taşımacılığının sağlanması gerektiğini vurguladı.

Ankara sanayisinin daha da gelişebilmesi gerektiğini ifade eden Ardıç, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi ile organize sanayi bölgelerimiz arasında yapılan işbirliği protokolümüzün devam ettirilmesi talebimizdir. Yeni organize sanayi bölgelerine acilen ihtiyacımız var. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında Ankara'da arzu ettiğimiz sosyoekonomik sıçramayı yapabilmemiz için eksiklerimizin tamamlanması gerekiyor. Bu sorunlar çözüldüğünde başta sanayi olmak üzere her açısından Ankara'nın var olan potansiyelinin ortaya çıkacağına ve Ankara'mızın bir cazibe merkezi olacağına inancım tamdır."

"Şimdi vakit, Ankara vakti"

Turgut Altınok ise sanayicilerin, ülkenin kalkınmasına önemli destekler verdiğini söyledi. Altınok, 1994 yılının belediyecilikte milat ve belediyecilik anlayışının değiştiği bir dönem olduğuna dikkati çekerek, "Şimdi vakit, Ankara vakti." dedi.

Ankara için projelerini yakın zamanda açıklayacaklarının altını çizen Altınok, projelerinden birinin başkentte sanayi bölgelerini çoğaltmak olduğunu aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ASO Başkanı: Ankara'da Yeni Organize Sanayi Bölgelerine İhtiyaç Var - Son Dakika


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SON DAKİKA: ASO Başkanı: Ankara'da Yeni Organize Sanayi Bölgelerine İhtiyaç Var - Son Dakika
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