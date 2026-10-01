ASO Başkanı Seyit Ardıç oy kullandı, 41 sandıkta 265 üye belirlenecek - Son Dakika
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ASO Başkanı Seyit Ardıç oy kullandı, 41 sandıkta 265 üye belirlenecek

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ASO Başkanı Seyit Ardıç oy kullandı, 41 sandıkta 265 üye belirlenecek
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ASO meslek komiteleri ve meclis üyesi seçimleri 41 sandıkta sürüyor; 265 üye belirlenecek. ASO Başkanı Seyit Ardıç 12 numaralı sandıkta oy kullandı, 41 meslek grubunda 112 meclis ve 153 komite üyesinin seçileceğini söyledi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) meslek komiteleri ve meclis üyesi seçimleri gerçekleştiriliyor.

ASO'nun meslek komitesi ve meclis üyelerinin belirleneceği seçimler, Odanın merkez binasında başladı.

Seçme ve seçilme yeterliliğine sahip üyeler, 41 sandıkta oy kullanıyor. Seçimlerin sonunda toplam 265 üye belirlenecek.

"Kazanan Türkiye sanayisi olacak"

ASO Başkanı Seyit Ardıç, devam eden seçimlerde 12 numaralı sandıkta oy kullandı.

Oy kullanmasının ardından açıklama yapan Ardıç, 41 meslek grubunda, 112 meclis ve 153 komite üyesinin seçileceğini bildirdi.

Ardıç, seçimlerin birlik ve dayanışma içinde yapıldığına belirterek, "Kazanan Ankara Sanayi Odası, Türkiye sanayisi olacak. Geçmiş dönemde, benimle yol arkadaşlığı yapan sanayicilerimize de teşekkür ediyorum. Yeni dönemde birlikte çalışacağımız, seçim yarışında olan arkadaşlarımıza, şimdiden başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA
Ankara Sanayi OdasıSeyit ArdıçEkonomiGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: ASO Başkanı Seyit Ardıç oy kullandı, 41 sandıkta 265 üye belirlenecek - Son Dakika
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