ASO Başkanı Seyit Ardıç, yerel yönetimlerle işbirliği çağrısı yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

ASO Başkanı Seyit Ardıç, yerel yönetimlerle işbirliği çağrısı yaptı

ASO Başkanı Seyit Ardıç, yerel yönetimlerle işbirliği çağrısı yaptı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, yerel yönetimlerle işbirliği yapmanın önemine vurgu yaparak, altyapı sorunlarının çözümünde işbirliği gerektiğini belirtti. Ardıç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya gelerek, yerel yönetimin alanına giren konularda yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini iletti. Ardıç, ayrıca Ankara'dan yurt dışına direkt uçuş sayısının yetersiz olduğunu belirterek, bu konuda Yavaş'ın desteğinin önemli olduğunu ifade etti.

15.05.2024 12:22
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Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, "Yol, yağmur suyu, kanalizasyon gibi altyapı sorunlarımızda yerel yönetimlerle işbirliği içinde olmazsak temel çalışmalarımız aksamakta, şehrimizin ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına yapacağımız her katkı sekteye uğramaktadır." ifadesini kullandı.

ASO'da yapılan yazılı açıklamaya göre Ardıç ve başkentli sanayiciler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldiler.

Sanayiciler, yerel yönetimin alanına giren konularda yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini Yavaş'a ilettiler.

Ardıç, toplantının açılışındaki konuşmasında, yerel kalkınma açısından yerel yönetimlerle sanayicinin sürdürülebilir işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Sanayicilerin sabır, cesaret ve inatla üretmeye çalıştıklarını ifade eden Ardıç, "Ancak, özellikle yol, yağmur suyu, kanalizasyon gibi altyapı sorunlarımızda yerel yönetimlerle işbirliği içinde olmazsak temel çalışmalarımız aksamakta, şehrimizin ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına yapacağımız her katkı sekteye uğramaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Ardıç, belediyelerin asli görevlerinden birinin de KOBİ düzeyindeki girişimciliği teşvik ederek, ortak bir kalkınma vizyonu çizmek olduğuna dikkati çekti. Bu noktada Ankaralı sanayicilerin şanslı olduklarını belirten Ardıç, "Sayın Mansur Yavaş, göreve geldiğinden itibaren bizim sesimize sadece kulak vermedi, çok büyük destekler de sağladı. Organize sanayi ve diğer sanayi bölgelerinde sorunlarımızın çözümüne önemli katkılar sağladı. Bu desteğin devam edeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

"Ankara'dan yurt dışına direkt uçuş sayısı yetersiz"

Ardıç, Ankara'nın, yüzde 90'ından fazlası sanayi ürünü olmak üzere 12 milyar doları aşan ihracat, 1 milyonu geçen istihdamıyla sanayi ve teknoloji kenti olduğuna işaret etti.

Ankaralı sanayicilerin yüksek katma değerli, ileri teknolojiye dayalı, verimli, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir üretim yapmalarının Türkiye'yi de gelişmiş ülkeler ligine çıkaracağını vurgulayan Ardıç, "Bu hedefler için bazı çalışmaların ivedilikle başlaması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ardıç, Ankara'dan yurt dışına direkt uçuş sayısının yetersizliğine dikkati çekerek, "Bu konuda Ankara Sanayi Odası olarak yaptığımız lobi çalışmalarına Sayın Mansur Yavaş'ın vereceği desteğin, direkt uçuş sayısının artmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Mansur Yavaş da başkentli sanayicilerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu, sorunları yerinde tespit edip çözmeye çalıştıklarını bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ASO Başkanı Seyit Ardıç, yerel yönetimlerle işbirliği çağrısı yaptı - Son Dakika

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