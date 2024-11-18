ASO'dan Anıtkabir Ziyareti

Ekonomi

Ankara Sanayi Odası (ASO) heyeti, Odanın kuruluşunun 61. yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ASO Başkanı Seyit Ardıç başkanlığındaki heyet, Anıtkabir ziyaretinde Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.

Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Ardıç, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, ASO'nun kuruluşunun 61. yıl dönümünde manevi huzurunuzda bulunmanın onurunu yaşıyoruz. 'Endüstrileşmek, en büyük milli davalarımız arasında yer almaktadır' sözleriniz, ülkemizin sanayisinin gelişmesi ve kalkınması yolunda attığınız sağlam temeller, bizim için en büyük ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Sizin ilke ve devrimlerinizle aydınlanan yolumuzda, 10 bine yakın üyemizle ülkemizin parlak geleceğine emin adımlarla yürüyoruz. ASO ailesi olarak Cumhuriyet'imizi daha da ileriye taşımak, gösterdiğiniz hedeflere ulaşmak için mücadele etmenin gururunu yaşıyoruz. Emanetiniz emin ellerde. Minnet ve özlemle hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz."