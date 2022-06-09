ASO nükleer enerji alanında 3 iş birliği anlaşması imzaladı

Ankara Sanayi Odası (ASO), nükleer enerji alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirme ve teknik danışmanlık konusunu desteklemek amacıyla FİGES Mühendislik AŞ, Rosatom Teknik Akademisi ve Rusya Teknik Karar Grubu ile 3 iş birliği anlaşmasına imza attı.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, anlaşmalar, İstanbul'da dün başlayan "4. Nükleer Santraller Fuarı ve 8. Nükleer Santraller Zirvesi'nde yapıldı.

Oda ile FİGES Mühendislik AŞ arasında zirvenin ilk gününde yapılan anlaşmanın imza törenine, ASO Başkanı Nurettin Özdebir ile FİGES Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Öğüt katıldı.

Anlaşma kapsamında, Türkiye ve ilgili coğrafyalarda başta ergimiş tuz reaktörleri olmak üzere nükleer teknoloji ve tedarik zincirini ilgilendiren teknolojik alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca nükleer reaktör teknolojileri başta olmak üzere mühendislik, imalat ve inovasyon alanlarında Türkiye ve ilgili coğrafyalarda katma değer yaratacak imkanların araştırılması, ortak iş olanaklarının değerlendirilmesi ve hayata geçirilmesi hususunda ortak faaliyetler yürütülecek.

ASO, Rosatom Teknik Akademisi ile 2010'dan bu yana personel geliştirme ve eğitim programları alanında yaptığı iş birliğini Türk nükleer endüstrisinin önünü açma amacıyla ikinci "mutabakat zaptı" ile sürdürdü. Söz konusu zaptın imza törenine, Özdebir ile Rosatom Teknik Akademisi Rektör Yardımcısı Pavel V. Zhuravlev katıldı.

Rusya Teknik Karar Grubu ile yapılan iş birliği anlaşmasının imza töreninde de Özdebir ile Rusya Teknik Karar Grubu Üst Yöneticisi Mikhail Gribeniuk bulundu.

"Sanayicilerimizin ihtiyaç duydukları her türlü desteği sunmaya çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdebir, Türkiye'nin nükleer enerji hamlesinde sanayicilerin önünü açacak adımları atmaya devam ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Nükleer enerji gibi ileri teknoloji alanında üretim yapmak, sanayicilerimiz için oldukça katma değerli. Bu gelişmiş endüstrinin bir parçası olmak için de güçlü iş birlikleri kurmaya ihtiyacınız var. Biz de bu süreçte sanayicilerimizin ihtiyaç duydukları her türlü desteği onlara sunmaya çalışıyoruz."

Rosatom Teknik Akademisi Rektör Yardımcısı Zhuravlev de ASO ile iş birliğini yenilemekten dolayı çok mutlu olduklarına işaret ederek, "Rosatom Teknik Akademisi şimdiye kadar 420 binden fazla öğrenciye eğitim vermiş, 55 yıldır Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun (IAEA) gerekliliklerine uygun olarak nükleer santraller için personel yetiştiren bir kurum. Akademi, Türkiye'de Akkuyu NGS'den Türk uzmanlar yetiştirme konusunda da deneyime sahip." ifadelerini kullandı.

Rusya Teknik Karar Grubu Üst Yöneticisi Gribeniuk ise şu değerlendirmede bulundu:

"Rusya Teknik Karar Grubu olarak nükleer enerji alanında tedarik süreçlerinde ve üretim kalite kontrol sistemlerinde destek sunuyoruz. Ayrıca satın almadan ürün sevkiyatına kadar tüm süreçlerde de teknik danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu anlaşma ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde tedarikçi olmak isteyen ASO Nükleer Sanayi Kümelenmesi (NÜKSAK) üyelerinin ihale prosedürleri hakkında eğitim almaları, sertifikalarını tamamlamaları ve ilgili alanlarda teknik danışmanlık hizmetleri sunacağız."