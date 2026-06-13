Aspir Tohumu Dağıtım Projesi Kontrol Edildi

Kütahya İl Özel İdaresi bütçesi kapsamında yürütülen Aspir Tohumu Dağıtım Projesi çerçevesinde, Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Kestel Köyü'nde ekili alanlarda arazi kontrolleri gerçekleştirildi.

Yapılan saha çalışmalarında aspir ekili parsellerin gelişim durumu yerinde incelenirken, bitkilerin genel sağlık durumu ve gelişim süreçleri değerlendirildi. Ayrıca üreticilere yetiştiricilik sürecine ilişkin teknik bilgilendirmelerde bulunularak öneriler aktarıldı.

Tarımsal üretimde ürün çeşitliliğinin artırılması, alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla yürütülen teknik takip ve kontrol çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - KÜTAHYA