Assan Alüminyum, Türkiye\'de CDP aracılığıyla iklim değişikliği ve çevresel performans raporlaması yapan ilk Türk firması oldu

Assan Alüminyum, Türkiye'de sektöründe CDP aracılığıyla iklim değişikliği ve çevresel performans raporlaması yapan ilk Türk firması oldu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Assan Alüminyum, dünyanın en önemli çevre raporlama platformlarından CDP 2023'ün değerlendirmesine katıldı.
Alüminyum folyo üretim kapasitesiyle Avrupa'nın en büyük iki üreticisinden biri konumunda olan Assan, değerlendirmedeki performansıyla küresel ve global metal sektörü ortalamasının üzerinde yer aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, çevre alanında önemli yere sahip olan CDP gibi platformun değerlendirmesinde elde ettikleri sonuçlardan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını belirterek, "2023'te ilk defa katıldığımız CDP değerlendirmesinde, çevresel performanslarıyla küresel ortalamanın ve global metal sektörünün ortalamasının üzerinde yer alan 'B' skorunu aldık. Ayrıca, Türkiye'de sektöründe CDP aracılığıyla iklim değişikliği ve çevresel performans raporlaması yapan ilk firma olduk." ifadelerini kullandı.
"Sektörümüzde yüzde 100 iklim etiketli yeşil kredi desteği alan ilk şirket olduk"
Sürdürülebilirlik açısından önemli adımlar attıklarını vurgulayan Güngör, şunları kaydetti:
"Bugün tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik ilkeleriyle uyumlu şekilde yöneten Assan Alüminyum, dünyanın geleceğine katkı sunan ürün ve teknolojileriyle sektörünün küresel ölçekteki önemli aktörleri arasında yer alıyor. Son dönemde gerçekleştirdiğimiz soğuk hadde hattı yatırımı ve eski hatların kapsamlı modernizasyonu sayesinde hem katma değer hem de sürdürülebilirlik açısından önemli adımlar attık. Geçtiğimiz yıl karbon ayak izimizi azaltmaya yönelik yatırımlarımız için International Finance Corporation'dan (IFC) 90 milyon dolar tutarında 'yeşil kredi' desteği alarak, sektörümüzde yüzde 100 iklim etiketli yeşil kredi desteği alan ilk şirket olduk."
Güngör, alüminyum sektörünün global ölçekte tüm değer zinciri için sürdürülebilirlik çerçevesini belirleyen inisiyatif "Aluminium Stewardship Initiative" (ASI) tarafından Tuzla ve Dilovası üretim tesisleri ile geri dönüşüm tesisinin, küresel sürdürülebilirlik prensiplerine uygun faaliyet gösterdiğini tescil eden "Sürdürülebilirlik performans standardı Sertifikası"nı aldığını belirtti.
Firma olarak 'Geleceği tüketmeden üretiyoruz' prensibiyle hareket ettiklerini vurgulayan Güngör, "Bu doğrultuda üretimden yönetime, tedarik zincirinden geri dönüşüme uzanan geniş bir yelpazede bütüncül sürdürülebilirlik yaklaşımını benimsiyoruz. Güvenilirlik, esneklik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik değerleri ışığında faaliyetlerimizle ülke ekonomisine katma değer yaratırken, dünyaya ve doğaya karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
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