Assan Panel Avrupa Yatırımlarını Genişletiyor

Ekonomi

Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar, şirketin, Birleşik Krallık'taki 45 milyon sterlin değerindeki yatırımının Avrupa'da devam edecek yatırımların başlangıcı olduğunu belirterek, "Öncelikle Kuzey Avrupa'da ve daha sonra da önümüzdeki 2-3 yıl içerisine Avrupa'nın diğer bölgelerinde genişleme planlarımız mevcut." dedi.

Avrupa'daki sandviç panel, metal profil ve yardımcı ürün üreticilerinin çatı kuruluşu konumundaki Avrupa Panel ve Profil Birliğinin (PPA-Europe) Türkiye'deki ilk toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Panel sektöründe sürdürülebilirlik ile sandviç panel ve profil teknolojisi alanındaki yeniliklerin yanı sıra sektöre yönelik yeni Avrupa Birliği yönetmeliklerinin ele alındığı toplantıya, Türkiye'den sektör temsilcileri, mimarlar ve akademisyenler katıldı.

Toplantının ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar, yalıtımlı panellerin sanayi ve ticari sektörlerinde en önemli yapı elemanlarından biri olduğunu vurguladı.

Kongrenin hem panel üreticileri hem de kimyasal, çelik ve alüminyum üreticilerini bir araya getirerek söz konusu üretim süreçlerine yönelik teknolojilerin gelişimine katkıda bulunacağından söz eden Akar, Assan Panel'in de özellikle sürdürülebilirlik anlamında ihtiyacı karşılayan, dayanımı ve yalıtımı daha yüksek, enerji tasarrufu sağlayan sistemlerin geliştirilmesi üzerine çalışmalara devam ettiğini belirtti.

Akar, şirketin Birleşik Krallık'taki üretim tesisi yatırımının şirketin küreselleşme yolculuğunda önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Toplam 45 milyon sterlin değerindeki yatırımla, Suffolk kentinde Freeport East serbest ticaret bölgesinde inşa edilecek tesisin Avrupa'daki ilk üretim tesisi olacağı bilgisini veren Akar, söz konusu tesisin aynı zamanda "sıfır enerji kullanımı" özelliğine sahip olacağını söyledi.

Akar, "Yani enerji harcama seviyesi sıfır bir fabrika olacak. Bununla öncelikle Kuzey Avrupa'da ve daha sonra da önümüzdeki 2-3 yıl içerisine Avrupa'nın diğer bölgelerinde genişleme planlarımız mevcut. Şu anda dünyadaki en büyük 10 oyuncudan bir tanesiyiz. Hedefimiz şirketimizi sıralamada daha yukarı noktalara taşımak." diye konuştu.

"Türkiye'deki uzun vadeli yatırımlarımıza devam edeceğiz"

Assan Panel'in Türkiye yatırımlarına değinen Akar, Balıkesir'de bir üretim tesisini daha devreye almak üzere olduklarını, İskenderun fabrikalarında ise hem kapasite hem de ürün gamı artışı anlamında yatırımlarını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Akar, AssanChem markası altında da poliüretan sistemler ürettiklerini hatırlatarak, söz konusu üretim için de kapasite ve ihracat artırımına yönelik yatırımların yapılacağını sözlerine ekledi.

Şirketin güneş enerjisi sektöründeki devam eden faaliyetlerini aktaran Akar, "Çatı üstü güneş enerjisi sektöründe en önemli konulardan bir tanesi yangın dayanımıdır. Çok büyük yatırımlar yapılıyor ve bu yatırımların yapıldığı çatıların yangın dayanımının yüksek olması gerekiyor. Burada da taş yünü kökenli bir solar kepli panel dizayn ederek ve bunun dünyadaki patentini de alarak aslında ilk defa solar enerji sistemlerinin A1 yangın sınıfı korumasıyla döşenmesini sağlayacak bir çatı paneli geliştirdik. Bunun da üretim ve yatırımını yaptık. Şu anda da sanayi ve ticarideki değerli müşterilerimize sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Akar, sektörünün geçen yıl itibarıyla toparlanma sürecine girdiğini ve bu pozitif ivmenin bu yıl da devam ettiğinin altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir sanayi grubunun parçası olarak Türkiye'deki uzun vadeli yatırımlarımıza devam edeceğiz. Ama bunu yaparken küreselleşmek Türk şirketleri için son derece önemli. Bunun bilinciyle önce Avrupa'daki büyümemizi, daha sonraki aşamada da küresel olarak büyüme hedeflerimizi ilerleterek şirketimizi daha iyi noktalara taşımak istiyoruz. Bu kongreyle beraber sanayi sektöründe, inşaat malzemeleri sektöründe Türkiye'nin varlığını, gücünü Avrupa'da daha iyi bir noktaya taşımış olacağız."

Kongrede metal ürünlerin sürdürülebilir kullanımı ele alındı

Avrupa Panel ve Profil Birliği Genel Sekreteri Ralf Podleschny de kongrenin hafif metal endüstrisinde hem bilgi alışverişi hem de yeni iş ortaklıkları kurmak amacıyla katılımcılara uluslararası bir ağda faaliyet gösterme fırsatı sunulduğunu ifade etti.

Podleschny, kongrede metal ürünlerin sürdürülebilir kullanımına ve sürdürülebilir yapılara odaklandıklarına işaret ederek, "Alanında uzman toplam 15 konuşmacının, sektördeki en son gelişmeler hakkında bizlere yeni bilgiler sunduğu kongrede bilgi alışverişiyle dolu bir gün geçirdik. Avrupa'nın dört bir yanındaki 19 ülkeden gelen katılımcıları metal yapı sektörünün bu önemli etkinliğinde ağırlamaktan memnuniyet duyduk. PPA Europe üye şirketimiz Assan Panel'e, muhteşem şehir İstanbul'da gerçekleşen kongremizi destekleyerek sponsorumuz olması ve bizlere gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.