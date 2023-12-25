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Asya Borsaları Alış Ağırlıklı Seyir İzledi - Son Dakika
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Asya Borsaları Alış Ağırlıklı Seyir İzledi

Japonya ve Çin borsaları, sınırlı da olsa alış ağırlıklı seyir izledi. Noel tatili nedeniyle likiditenin düşük olduğu piyasalarda, Çin ve Japonya borsalarının sığ olması dikkat çekiyor. Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 artışla 2.920 puana yükselirken, Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 33.268 puandan tamamlandı. Dolar/yen paritesi ise 142,3 seviyesinden işlem görüyor.

Asya Borsaları Alış Ağırlıklı Seyir İzledi
25.12.2023 - 10:13,
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Asya'da haftanın ilk işlem gününde açık olan Japonya ve Çin borsaları, sınırlı da olsa alış ağırlıklı seyir izledi.

Küresel pay piyasalarında Noel tatili nedeniyle yılın son haftasında birçok borsada işlem gerçekleşmezken açık olan az sayıdaki borsada da likiditenin oldukça düşük olduğu ifade ediliyor.

Asya pay piyasalarında da bölge genelinde piyasaların çoğunda işlem gerçekleşmezken açık olan Çin ve Japonya piyasalarının da oldukça sığ olması dikkati çekiyor.

Bugün Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 artışla 2.920 puan olurken Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,3 değer kazancıyla günü 33.268 puandan tamamladı.

Dolar/yen paritesi ise önceki kapanışının hemen üzerinde 142,3 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Asya Borsaları Alış Ağırlıklı Seyir İzledi - Son Dakika
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