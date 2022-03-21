Asya borsaları Çin hariç geriledi - Son Dakika
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Asya borsaları Çin hariç geriledi

21.03.2022 11:32
Asya borsaları Çin hariç geriledi

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.

Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin diplomasi ve yaptırım adımları gündemin odağındaki yerini korurken, Çin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve ülkede bir yıl aradan sonra salgın nedeniyle bir kişinin hayatını kaybetmesi endişeleri canlı tutuyor.

Öte yandan Çin Merkez Bankası (PBoC) bugün 1 yıllık borçlanma oranını yüzde 3,7 ve 5 yıllık borçlanma oranını yüzde 4,6'da sabit tuttu.

Analistler, salgınla ilgili gelişmelerin takip edildiğini belirterek, özellikle emtia fiyatlarındaki artışın Asya ekonomilerini olumsuz etkileyebileceği endişesinin pay piyasalarını baskılamaya devam edebileceğini kaydetti.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,08 artarak 3.254 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,77 azalarak 2.686 puan oldu.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 azalışla 21.180 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,80 düşüşle 57.400 puanda seyrediyor.

Çin'in en büyük gayrimenkul şirketlerinden biri olan Evergrande Group ve iki yan kuruluşunun hisseleri, bugün Hong Kong Borsasında şirketin talebi doğrultusunda işleme kapatıldı.

Hisselerin işleme kapatılması, 23 Mart'ta vadesi dolacak olan 2 milyar doların üzerinde dış borç tahvillerinin ödemesinden kısa bir süre önce gerçekleşirken, Çin medyasında yer alan haberlere göre, Evergrande'nin, Nanjing merkezli emlak şirketindeki yüzde 30 hissesini Avic Trust Co.'ya satacağı iddia edildi.

Japonya'da ise bugün resmi tatil dolayısıyla piyasalarda işlem gerçekleştirilmiyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Ukrayna, Şanghay, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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