Asya borsalarında karışık seyir: Jeopolitik belirsizlik ve yapay zeka rallisi
Asya borsalarında karışık seyir: Jeopolitik belirsizlik ve yapay zeka rallisi

27.05.2026 10:15
ABD-Iran görüşmeleri belirsiz, ancak Güney Kore'de yapay zeka sektörü endeksi rekor tazeliyor.

Asya borsaları, ABD ve İran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik iyimserliklere karşın, devam eden diplomatik belirsizliklerin etkisiyle karışık seyrediyor.

Washington ve Tahran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik umutlara karşın ABD'nin İran'ın güneyinde meşru müdafaa amaçlı saldırı düzenlemesi ve İran'ın da bir ABD uçağı ile insansız hava aracına ateş açması risk iştahını sınırlıyor.

Taraflar arasında anlaşmaya ilişkin sürecin kırılgan bir zeminde ilerlediği bu dönemde, piyasalarda yapay zeka kaynaklı ralli ve gerileyen petrol fiyatları, Orta Doğu barış görüşmelerine dair endişeleri dengeliyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi rekor tazeledi

Yapay zeka sektörüne yönelik artan iyimserlikler ve talep beklentilerinin etkisiyle Güney Koreli yapay zeka ve yarı iletken hisselerinde yükseliş eğilimi öne çıkıyor. Güney Kore'de Kospi endeksi söz konusu alıcılı seyrin etkisiyle rekor tazeledi.

ABD'li çip şirketi Micron Technology'nin piyasa değeri dün ilk kez 1 trilyon doların üzerine çıktı. Micron Technology'nin hisselerindeki yükseliş bellek çipi sektöründeki bazı diğer şirketleri de yukarı taşırken, sektördeki alıcılı seyir Asya tarafındaki yarı iletken hisselerini de destekledi.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,3 yükselişle 8.228,7 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 65.070 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 düşüşle 4.094 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 azalışla 25.308 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise yatay seyirle 76.002 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

