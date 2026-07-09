Asya Borsaları Teknoloji ile Yükseliyor - Son Dakika
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Asya Borsaları Teknoloji ile Yükseliyor

09.07.2026 09:54
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Asya borsaları, jeopolitik risklere rağmen teknoloji hisseleriyle yükseliyor. IMF büyüme tahminlerini güncelledi.

Asya borsaları, teknoloji ve yarı iletken hisseleri öncülüğünde Hong Kong hariç pozitif seyrediyor.

ABD ile İran arasındaki karşılıklı askeri hamleler, Orta Doğu'da barış ikliminin kalıcılığının sorgulanmasına yol açarak piyasalarda jeopolitik risk algısının sürmesine neden oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ateşkesin bittiğini belirterek, "Artık onlarla anlaşmak istemiyorum." ifadesini kullanmasıyla piyasalarda artan tedirginlikler, ABD güçlerinin İran'a yönelik yeni bir saldırı düzenlemesiyle üst seviyeye taşındı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), yaklaşık 90 askeri hedefi vurarak "İran'a karşı ek bir saldırı turunu tamamladığını" duyurdu.

Diğer yandan Trump, kısa süre önce yaptığı açıklamada, İran'ın ABD ile bir anlaşma yapmayı "çok istediğini" belirtti. Söz konusu gelişme jeopolitik kaygıları bir nebze azalttı.

Asya tarafında yarı iletken hisseleri öncülüğündeki yükselişe karşın devam eden küresel risk algısının etkisiyle yükselişler sınırlı kaldı.

Çin'in büyüme tahminleri yükseltildi

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu güncelledi. Kurum "Savaş ve Teknolojinin Kesişiminde Küresel Ekonomi" başlığıyla yayımladığı raporda, küresel ekonominin 2026'da yüzde 3 ve 2027'de yüzde 3,4 büyüyeceğini tahmin etti.

Söz konusu raporda, Japonya ekonomisinin büyüme tahmini ise bu yıl için yüzde 0,7'den yüzde 0,6'ya çekildi, gelecek yıl için yüzde 0,6'dan yüzde 0,7'ye çıkartıldı. Aynı raporda Çin ekonomisine ilişkin büyüme beklentisi bu yıl için yüzde 4,4'ten yüzde 4,6'ya, gelecek yıl için yüzde 4'ten yüzde 4,1'e çıkartıldı.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,50 artışla 7.283 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,55 değer kazancıyla 67.856 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,21 yükselişle 4.020 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,73 kayıpla 24.021 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışın yüzde 0,72 üzerinde 77.049 puandan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Borsa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsaları Teknoloji ile Yükseliyor - Son Dakika

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