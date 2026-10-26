Asya borsaları yapay zeka endişeleriyle karışık seyretti, Kospi yüzde 1,46 düştü - Son Dakika
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Asya borsaları yapay zeka endişeleriyle karışık seyretti, Kospi yüzde 1,46 düştü

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Yapay zeka endişeleri ve yarı iletken hisselerindeki satış baskısıyla Asya borsaları karışık seyrediyor. Kospi endeksi yüzde 1,46 azalışla 5.469 puandan, Nikkei 225 endeksi yüzde 0,78 düşüşle 62.202 puandan kapanırken gözler Fed'in faiz kararına çevrildi.

Asya borsaları, yapay zeka temasına ilişkin endişelerin devam etmesi ve yarı iletken hisselerinde görülen satış baskısıyla karışık seyrediyor.

Küresel piyasalar, devam eden jeopolitik riskler ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki satış baskısının sürmesiyle haftaya karışık seyirle başlarken gözler bu hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına çevrildi.

Asya tarafında ise yapay zeka temasına ilişkin endişelerin devam etmesiyle yarı iletken hisselerinde görülen satış baskısıyla bölge endekslerinde karışık bir seyir öne çıkıyor.

Söz konusu gelişmelerle, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,46 azalışla 5.469 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,78 düşüşle 62.202 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyirle 3.690 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,52 kazançla 23.218 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,07 kazançla 73.178 puanda seyrediyor.

Çin'de iç talebe ilişkin endişelerin devam etmesi ülke pay piyasaları üzerinde satış baskısının oluşmasına neden oluyor.

Ülkede açıklanan son verilere göre, Çin'de ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırımlarda 3 yıldır kaydedilen düşüş, bu yılın ilk üç çeyreğinde de devam etti. Fiilen kullanılan yabancı sermaye miktarı, 9 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,3 azaldı.

Bu dönemde imalat sektörüne yapılan yatırımlar 131,9 milyar yuan (19,7 milyar dolar), hizmetler sektörüne yapılan yatırımlar 404,8 milyar yuan (60,6 milyar dolar) oldu.

Asya tarafında bu hafta Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararı takip edilecek. Piyasa beklentileri bankanın bu toplantıda politika faizini değiştirmeyeceği yönünde şekilleniyor.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesinin 5. oturumu başladı

Diğer taraftan, Çin'de ülkeyi yöneten Komünist Partinin (ÇKP), parti teşkilatlanması ve ideolojiyle bağlantılı konuları ele alacağı 5. oturumu (plenum) başkent Pekin'de düzenleniyor.

Devlet Başkanı ve ÇKP Genel Sekreteri Şi Cinping, toplantının açılışında partinin en yüksek yönetim organı Siyasi Büro'nun çalışma raporunu Komiteye sundu ve parti öz yönetiminin güçlendirilmesine ilişkin temel sorunlar hakkındaki taslak kararı değerlendirdi.

ÇKP Merkez Komitesinin 205 asil, 171 yedek üyesinin katıldığı toplantıda "parti öz yönetimi" adı verilen, Komünist Partinin kendi içinde sıkı denetime ve iç disipline sahip olması, parti inşası ve reform süreçleriyle kendini sürekli geliştirmesini ifade eden örgütlenme ve ideoloji ile bağlantılı konular ele alınacak.

Oturum, 29 Ekim'e kadar sürecek.

Parti öz yönetimi kavramı, Şi'nin iktidarında üst düzey parti ve devlet görevlilerini hedef alan yolsuzluk soruşturmalarıyla önem kazanmıştı.

Kaynak: AA
Yapay ZekaEkonomiDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Asya borsaları yapay zeka endişeleriyle karışık seyretti, Kospi yüzde 1,46 düştü - Son Dakika
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