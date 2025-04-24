Asya Borsalarında Karışık Seyir: ABD-Ticaret Mesajları - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Karışık Seyir: ABD-Ticaret Mesajları

ABD'nin korumacı politikaları, Asya borsalarında temkinli hareketlere neden oluyor. G20'de tartışmalar sürüyor.

24.04.2025 10:04
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Asya borsalarında karışık bir seyir izlenirken, ABD yönetiminin tarife mesajları bölgedeki risk algısı üzerinde etkili oluyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin izlediği korumacı ticaret politikası ve sert ekonomik söylemleri varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, Trump'ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Çin'e yönelik söylemlerinin tonunu yumuşatması dikkati çekiyor.

ABD ile Çin arasındaki "ticaret savaşına" ilişkin Trump, "Biz çok nazik olacağız. Onlar da çok nazik olacaklar. Sonra ne olacağını göreceğiz ama nihayetinde bir anlaşma yapmak zorundalar. Çünkü aksi takdirde ABD ile iş yapamayacaklar." dedi.

ABD yönetiminin Çin'e uyguladığı tarifeleri müzakere edeceğini ifade etmesi ama uygulanan tarifeleri şu an itibarıyla değiştirmeyeceğini kaydetmesi Asya endekslerinde yatırımcıların temkinli davranmasına yol açıyor.

Bölgedeki ekonomi yetkililerinin konuya ilişkin açıklamaları da yakından takip ediliyor.

Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng, G20 toplantısında yaptığı konuşmada, tek taraflılığın ve korumacılığın "çıkış yolu" ve "kimsenin çıkarına" olmadığını söyledi.

Çin'in serbest ticaret kurallarını ve çok taraflı ticaret sistemini kararlılıkla destekleyeceğini belirten Pan, Çin'in dışa açılmaya bağlı kalacağını ve kapsayıcı ekonomik küreselleşmeyi teşvik edeceğini kaydetti.

Japonya Maliye Bakanı Katsunobu Kato ise dün yaptığı açıklamada, G20 ülkelerini piyasaları istikrara kavuşturma konusunda işbirliği yapmaya çağırdı.

ABD'nin uyguladığı gümrük vergileri ve bazı ülkelerin aldığı karşı önlemlerin küresel büyümeye zarar verdiğini aktaran Kato, söz konusu gelişmelerin finans piyasalarını istikrarsızlaştırdığını söyledi.

Kato ayrıca bugün, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile de ikili görüşmelerde bulunacağını bildirdi.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Güney Kore'de gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 daralarak 2024'ün ikinci çeyreğinden bu yana ilk kez küçüldü.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 artışla 35.081 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 azalışla 2.522 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükselişle 3.298 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 düşüşle 21.819 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 kayıpla 79.877 puanda bulunuyor.

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Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Karışık Seyir: ABD-Ticaret Mesajları - Son Dakika

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