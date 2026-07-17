Asya Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika
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Asya Borsalarında Negatif Seyir

17.07.2026 09:55
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Çip hisselerindeki satış baskısı ve jeopolitik riskler Asya borsalarını olumsuz etkiliyor.

Asya borsaları, çip üreten şirketlerin hisselerinde görülen satış baskısı ve Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimle Hindistan hariç negatif seyrediyor.

Yapay zeka alanındaki devasa yatırımların karşılık bulup bulmayacağına dair endişelerle çip üreticisi şirketlerin hisseleri üzerinde devam eden satış baskısı ve artan jeopolitik riskler küresel piyasalarda risk algısının devam etmesine neden oluyor.

Trilyonlarca dolarlık harcamaların ne zaman kar sağlayacağı hala belirsizliğini korurken, teknoloji hisselerinin aşırı değerlenip değerlenmediği de piyasalarda tartışma konusu olmaya devam ediyor. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırması ve İran'ın misilleme olarak bölgedeki diğer ülkelere saldırılarına devam etmesi küresel piyasalarda risk iştahını olumsuz etkiliyor.

Bölgede yarı iletken sektöründeki düşüşler dikkati çekerken, bugün önemli yarı iletken şirketlerine ev sahipliği yapan Güney Kore piyasalarında işlem gerçekleşmiyor.

Söz konusu seyirle Çinli çip üreticisi hisseleri de sert geriledi. Çin'in en büyük yarı iletken üreticisi Uluslararası Yarı İletken İmalat Şirketi (SMIC) hisseleri de yüzde 6,8 ve Çinli teknoloji şirketi Cambricon Technologies hisseleri yüzde 5 düşüşle işlem görüyor.

Hindistan tarafında ise sanayi, finans ve enerji şirketlerinin hisselerindeki getirilerle endeks, pozitif tarafta kaldı.

Öte yandan Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama dün yaptığı açıklamada, Japon ekonomisinin uluslararası rekabet gücünü artırmanın, "yen"e olan güveni korumaya yardımcı olacağına inandıklarını söyledi.

Bunlara ek olarak, bölge basınında çıkan haberlere göre Japon hükümetinin hazırladığı ekonomik planda, belirli para politikası araçlarına ilişkin kararların Japonya Merkez Bankasına (BoJ) bırakılması gerektiği belirtilecek.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4 değer kaybıyla 64.186 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,1 kayıpla 3.801 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 düşüşle 24.532 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 77.949 puandan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika

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