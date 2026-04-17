Asya Borsalarında Riskten Kaçınma

17.04.2026 10:37
Orta Doğu'daki gerilimler azalacak beklentisi, yatırımcıların riskten kaçınmasına yol açtı.

Asya borsalarında, Orta Doğu'daki gerilimlerin azalacağına yönelik beklentiler sürse de yatırımcıların hafta sonu öncesinde riskten kaçınma eğilimine yönelmesiyle satıcılı bir seyir öne çıkıyor.

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler küresel piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasında uzlaşı sağlanabileceğine yönelik iyimserlik devam etse de yatırımcıların sürece ilişkin daha fazla netlik arayışı ve hafta sonu öncesinde pozisyon azaltma eğilimine yönelmesi risk iştahını baskılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan'ın 10 günlük bir ateşkes konusunda mutabık kaldıklarını belirterek, İran ile anlaşma yapmaya da çok yakın olduklarını söyledi.

Analistler, piyasalarda zayıf da olsa "barış" fiyatlamalarının devam ettiğini, ancak nükleer program, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve petrol fiyatlarının yüksek seyrini koruması gibi başlıklardaki belirsizliklerin kısa vadede ortadan kalkmasının zor olduğunu ifade etti.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, Washington'da düzenlenen IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında gerçekleştirdiği basın toplantısında, faiz artışı tahminlerini sınırlayan açıklamalar yaptı.

Ueda, Japonya'da enflasyonun talepten ziyade olumsuz arz şokundan kaynaklandığını ve bu enflasyonu para politikasıyla kontrol altına almanın zor olduğunu ifade etti. Ueda'nın sözle yönlendirmelerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoJ'a yönelik faiz artırımı tahminleri azaldı.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 düşüşle 6.197 puanda, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 azalışla 58.894 puanda seyrediyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 4.053 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de bir önceki kapanışına göre yüzde 1,2 azalışla 26.085 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,4 yükselişle 78.311 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

