Asya Borsalarında Satıcılı Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Satıcılı Seyir

Asya borsaları Japonya hariç düşüşte; yatırımcılar temkinli duruyor, ABD verileri bekleniyor.

30.10.2024 10:48
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Asya borsalarında Japonya hariç satıcılı bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda, haftanın geri kalanında takip edilecek yoğun veri takvimi öncesinde yatırımcıların temkinli bir duruş sergilediği görülürken, bugün gözler ABD'de açıklanacak büyüme ve özel sektör istihdam verilerine çevrildi.

Asya tarafında ise batılı ekonomilerin Çin ürünlerine uyguladığı yeni yaptırımlar sebebiyle risk iştahındaki azalma dikkati çekiyor.

Geçen günlerde ABD yönetimi, Çin'e belirli yarı iletkenler, kuantum ve yapay zeka sistemleri yatırımlarını sınırlayacak nihai kuralları ilan ettiğini duyurmuştu.

Dün ise Avrupa Birliği (AB), Çin yapımı elektrikli otomobillere yüzde 35,3'e varan oranda ilave gümrük vergisi getireceğini ilan etti.

AB Komisyonu, Çin'de üretilen elektrikli otomobillere yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturmanın tamamlandığını ve Çin'den AB'ye elektrikli otomobil ithalatına 5 yıl için kesin karşıt vergiler getirildiğini açıkladı.

Toplamda yüzde 45,3'ü bulan vergilerin, 30 Ekim'de AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanması ve 31 Ekim'den itibaren tahsil edilmesi bekleniyor.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre Japonya'da ekim ayı tüketici güveni 36,2 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

Öte yandan, bölgede gözler yarın açıklanacak Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararına çevrildi.

Analistler, BoJ'un yarın politika faizini sabit bırakmasının beklendiğini kaydederek, politika metni ve BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

Dolar/yen paritesi yeni işlem gününde yatay seyirle 153,3 seviyesinde seyrediyor.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 yükselişle 39.332 puandan kapandı.

Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 1 azalışla 2.591 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 düşüşle 20.335 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 değer kaybıyla 3.250 puan seviyesinde işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 düşüşle 80.312 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Japonya, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Satıcılı Seyir - Son Dakika

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