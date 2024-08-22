Asya Pay Piyasaları Karışık Seyir İzliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Pay Piyasaları Karışık Seyir İzliyor

Asya pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı. Analistler, küresel pay piyasalarının, bugün ABD başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek mesajlar öncesi karışık bir seyir izlediğini belirtti. Japonya'da ise hizmet sektörü genişlemeye devam ederken, imalat sanayi daralma eğiliminde olduğunu gösterdi.

22.08.2024 11:19
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Asya pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, bugün ABD başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek mesajlar öncesi karışık bir seyir izlediğini belirtti.

Öte yandan bugün Japonya'da açıklanan veriler ülkenin ekonomik aktivitesine ilişkin karışık sinyaller verdi.

Ülkede hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 54 seviyesine çıkarak genişlemenin devam ettiğine işaret ederken, imalat sanayi PMI verileri 49,5'e yükselse de imalat sanayinin daralma eğiliminde olduğunu gösterdi.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,68 yükselişle günü 38.211 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 artışla 145,3 seviyesinde bulunuyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,24 değer kazancıyla 2.707 puana ulaşırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 primle 17.610 puanda seyrediyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 düşüşle 2.850 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 81.090 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA

Japonya, Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Pay Piyasaları Karışık Seyir İzliyor - Son Dakika

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