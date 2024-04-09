Asya piyasaları karışık seyretti.
Küresel piyasalarda, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi temkinli bir seyir izlenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl için toplamda 75 baz puan yerine 50 baz puan faiz indirimine gidebileceği ihtimali öne çıkmaya başladı.
Japonya tarafında bugün Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, enflasyon eğiliminin artmaya devam etmesi durumunda bankanın parasal teşvikin derecesini azaltmayı düşünmesi gerektiğini söyledi. Yendeki hareketlere de değinen Ueda, "Eğer döviz kuru hareketleri ekonomiye ve fiyatlara inkar edilmesi güç bir şekilde etki ediyorsa, elbette para politikası ile yanıt vereceğiz." dedi.
Öte yandan, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, 4 günlük Çin ziyaretinde, ülkenin elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji gibi bazı yükselen sektörlerde devlet destekleriyle yaratılan kapasite fazlası üretimin, küresel ekonomide dengesizlikler yaratacağına dikkati çekerek, sanayi politikasında değişim talep etti.
Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1'lik artışla 39.773 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 azalışla 2.708 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi 151,8 seviyesinde bulunuyor.
Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi ise yüzde 0,2 değer kaybıyla 3.038 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 yükselişle 16.846 puan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 primle 75.052 puanda seyrediyor.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi amacıyla meyve sebze yetiştiricilerine yüzde 50 hibeli katı organomineral gübre desteği sağlıyor. Üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği desteğin başvuruları tamamlandı ve gübre dağıtımı Ramazan Bayramı'ndan sonra başlayacak.
Türkiye'nin dört bir yanındaki yardımseverler, Ramazan'ın birleştirici ruhuyla ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor. Bursa'daki ilginç yardım dar gelirlileri sevindirdi. Yardımsever iş insanı tarafından 400'den fazla abonenin 600'ün üzerinde faturası ödenirken, toplamda 200 bin TL'lik bir tutar, fatura ödemelerinde kullanıldı.
Gaziantep'te Ramazan Bayramı öncesi çarşıda büyük yoğunluk yaşanırken vatandaşlar doğal kokulardan oluşan kolonyalara ilgi gösteriyor. Kolonya, geleneksel ziyaret kültürünü yaşatmanın yanı sıra dezenfektan özelliğiyle de tercih ediliyor. Kolonya alırken kaliteye dikkat edilmesi gerektiği vurgulanırken, fiyatlar litre başına 120-150 TL arasında değişiyor.
Siirt'te Ramazan Bayramı'na 1 gün kala vatandaşlar alışveriş telaşı yaşayarak çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu. Bayramlık alışveriş için giysi, tatlı, kuruyemiş, şeker ve kolonya gibi ürünlere ilgi gösteren vatandaşlar, AVM'lerin yanı sıra Güres Caddesi ve Helvacılar Çarşısı'nda yoğunluk yaşadı. Bayram şekeri satan esnaf da yoğun talep aldı.
Kahramanmaraş yöresinin Ramazan Bayramı'nda vazgeçilmez lezzetlerinden birisi olan çörekler, yoğun ilgi görmesi üzerine çörek ustaları gece saatlerinde bile çalışmaya devam ediyor. Maraş Yöresel Çöreği, Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen bir lezzet olup, taş fırınlarda pişirilerek sofralara sunuluyor. Çörekler, Ramazan Bayramı'nda çayın yanında atıştırmalık olarak tüketiliyor ve uzun yıllardır süren geleneksel bir lezzet olarak biliniyor. Çörek ustaları, müşterilerin taleplerine yetişebilmek için gece mesaisi yaparken, bu geleneksel lezzetin bayram sevincine katkı sağladığı için memnun olduklarını belirtiyor.
Amasya'da yaşayan terzi Zeynep Yenice, eşinin ve komşularının kullanmadığı kıyafetleri çocuk elbiseleri ile çantalara dönüştürerek israfı önlemekte ve para kazanmaktadır. Bu çalışmalarıyla şehirdeki sıfır atık uygulamalarına da örnek olmaktadır. Yenice, işyerinin kepengini indirip üretimini evinde sürdürmek zorunda kaldığı için mikro kredi uygulamasından faydalanarak üretim yapmış ve kazancını artırmıştır. Ayrıca, dükkanında patik, iğne oyası gibi ürünler üreten kadınlara satış noktası oluşturarak destek vermektedir.
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