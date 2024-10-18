Atakum Belediyesi 2025 Mali Bütçesini 2,5 Milyar TL Olarak Kabul Etti

Ekonomi

Samsun'un Atakum Belediye Meclisi, 2025 mali hazırlık bütçesini 2 milyar 555 milyon TL olarak kabul etti.

Atakum Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı 3. Oturumu, Meclis Başkan Vekili Halil Taşkın başkanlığında Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda 2025 yılı mali hazırlık bütçesi ile ilgili plan ve bütçe komisyonu raporu, meclise sunuldu. Meclis üyelerinin bütçe hakkında görüşlerini bildirmesinin ardından yapılan oylama sonucu, 2025 yılı mali bütçesi 2 milyar 555 milyon TL olarak meclisten geçti. Atakum Belediye Meclisi Başkan Vekili Halil Taşkın, bütçenin kente hayırlı olmasını dileyerek emeği geçen meclis üyelerine, komisyon üyelerine, birim müdürlerine ve belediye personeline teşekkür etti.

Belediye hizmetlerine ayrılan ödenekler

Toplantıda 2025 yılı için tahmini gider bütçesi 2 milyar 555 milyon TL, gelir bütçesi de 2 milyar 555 milyon TL olarak hesaplandı. Bütçe kalemleri ise şu şekilde sıralanıyor:

Genel kamu hizmetleri 1 milyar 745 milyon 828 bin TL, kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri 52 milyon 775 bin TL, ekonomik işler ve hizmetler 355 milyon 255 bin TL, çevre koruma hizmetleri 234 milyon 803 bin TL, iskan ve toplum refahı hizmetleri 43 milyon 73 bin TL, sağlık hizmetleri 1 milyon 253 bin TL, dinlenme kültür ve din hizmetleri 72 milyon 37 bin TL, sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri 15 milyon 167 bin TL, eğitim hizmetleri 34 milyon 809 bin TL. - SAMSUN