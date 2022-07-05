Atakum Belediyesi çalışanlarına 4 bin 750 TL promosyon - Son Dakika
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Atakum Belediyesi çalışanlarına 4 bin 750 TL promosyon

05.07.2022 00:58
Atakum Belediyesi çalışanlarına 4 bin 750 TL promosyon

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, belediye çalışanlarına bayram öncesinde promosyon müjdesi vererek, "Çalışanlarımız için bir döneme mahsus olmak üzere 4 bin 750 TL ek kazanç elde ettik. Bayram öncesinde çalışanlarımızın hesaplarına promosyon yatırılacak" dedi.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, belediye çalışanlarına bayram öncesinde promosyon müjdesi vererek, "Çalışanlarımız için bir döneme mahsus olmak üzere 4 bin 750 TL ek kazanç elde ettik. Bayram öncesinde çalışanlarımızın hesaplarına promosyon yatırılacak" dedi.

Atakum Belediyesi ile bir özel banka arasında promosyon anlaşması imzalandı. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ve bankanın Atakum Şubesi Müdürü Koray Gürleyük'ün birlikte imzaladığı sözleşme neticesinde her bir belediye çalışanına Kurban Bayramı öncesinde 4 bin 750 TL promosyon ödemesi yapılacak.

Bayram öncesi yatırılacak

Anlaşmanın tüm belediye çalışanlarına hayırlı olmasını dileyen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Belediye çalışanları yani daha önce KHK'lı diye adlandırılanlar şimdi Genel-İş Sendikalı, toplu sözleşmeli işçiler oldular. Yani kadrolu işçilerden bir farkları kalmadı. İşçinin hukuki güvencesi toplu sözleşmedir. Şu anda bizim tüm çalışanlarımız toplu sözleşmeliler. Her toplu sözleşme döneminde ücretleri artarak gidiyor. Bugün başka bir sözleşme imzaladık. İşçilerin maaşlarını bir bankaya yatırıyoruz. Bu gelenek haline gelmiş. Bankalara teklifler sunuyoruz ya da bankalar bize teklif sunuyor en çok promosyon veren bankaya işçilerin maaşlarını her ay yatırıyoruz. Banka da kazanıyor bundan. Bizim yaklaşık 800 çalışanımızın orada hesabı oluyor. Bankanın da ayrıca 800 müşterisi oluyor. Biz de çalışanlarımız için bir döneme mahsus olmak üzere 4 bin 750 TL ek kazanç elde ettik. Bayram öncesinde çalışanlarımızın hesaplarına promosyon yatırılacak. Onlar da bayram öncesinde çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayacaklar" dedi.

Bankanın şube müdürü Koray Gürleyük ise sözleşmenin tüm çalışanlar için hayırlı olmasını dileyerek, "Belediyemize ufak bir katkı sağlamış olduğumuzu düşünüyorum. Hem ilçemiz hem de belediyemiz için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

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Atakum Belediyesi'nden Doğa Şenliği Atakum Belediyesi'nden Doğa Şenliği
Kaynak: İHA

Cemil Deveci, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Atakum Belediyesi çalışanlarına 4 bin 750 TL promosyon - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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