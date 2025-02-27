Atakum Belediyesi'ne Ait Taşınmazın Satışı İptal Edildi - Son Dakika
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Ekonomi

Atakum Belediyesi'ne Ait Taşınmazın Satışı İptal Edildi

Atakum Belediyesi\'ne Ait Taşınmazın Satışı İptal Edildi

Samsun'un Atakum Belediyesi'ne ait İncesu Mahallesi'ndeki taşınmazın, icra müdürlüğünce yapılan satışı, dava süreci sonucu iptal edildi. İhaleye itiraz eden belediye, mahkemeye başvurarak kazanmış olduğu kararla taşınmazın satışını durdurdu.

27.02.2025 17:42  Güncelleme: 17:44
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Samsun'un Atakum Belediyesi'ne ait İncesu Mahallesi'ndeki taşınmazın, icra müdürlüğünce yapılan satışı iptal edildi.

Atakum Belediyesi'nin borç nedeniyle haczedilen ve icra yoluyla bedelinin yarı fiyatına satılan taşınmazının satışı feshedildi. Belediyeye ait İncesu Mahallesi'nde bulunan 6862 ada 2 parsel sayılı taşınmaz, 24 Haziran 2024 tarihinde Samsun İcra Müdürlüğü'nce yapılan ihalede, alacaklıya alacağı karşılığında ihale edildi. Atakum Belediyesi, söz konusu ihalenin feshi için Samsun İcra Mahkemesi'ne dava açtı.

İhalenin feshine karar verildi

İcra Mahkemesi tarafından ihalenin feshi talebinin reddedilmesi üzerine, karar hakkında istinaf yoluna gidildi. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi'nin ilgili hukuk dairesi, icra mahkemesince verilen ret kararını kaldırarak Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'nde 6863 ada 2 nolu parselin 24 Haziran 2024 tarihindeki ihalesinin feshine karar verdi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Atakum Belediyesi'ne Ait Taşınmazın Satışı İptal Edildi - Son Dakika

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