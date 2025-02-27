Atakum Belediyesi Ramazan Öncesi Gıda Denetimlerini Artırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Atakum Belediyesi Ramazan Öncesi Gıda Denetimlerini Artırdı

Atakum Belediyesi Ramazan Öncesi Gıda Denetimlerini Artırdı

Samsun'un Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesinde market ve fırınlarda gıda denetimlerini artırarak, ürünlerin son tüketim tarihlerini ve hijyenik durumlarını kontrol etti.

27.02.2025 16:44  Güncelleme: 16:48
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Samsun'un Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesi market ve fırınlara yönelik rutin kontrollerini artırdı.

Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesi kent sınırları içerisindeki marketlerde ve fırınlarda rutin denetimlerini sıklaştırdı. Market, süpermarket ve zincir marketlerde yapılan kontrollerde ürünlerin son tüketim tarihleri incelendi, reyon ile kasa fiyatları karşılaştırıldı. Et ve süt ürünleri başta olmak üzere tüm gıdaların son kullanma tarihi kontrol edildi.

Kurallara uymayan işletmelere tutanak tutuldu

Fırınlara ve pastanelere yönelik denetimlerde unlu mamullerin üretim ve tüketim tarihi, fiyat tarifesi, gramajların standartlara uygunluğu ile işletmelerin hijyenik durumu incelendi. Atakum Belediyesi ekiplerine Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti. Ekipler, belirlenen şartlara uymayan işletmeler hakkında tutanak tuttu.

"Vatandaşlarımızın yanındayız"

Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar hakkında, "Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri olarak, Ramazan öncesi gıda denetimleri gerçekleştiriyoruz. Saha ekibi arkadaşlarımızla birlikte marketlerde ürünlerin son kullanma tarihini inceleyeceğiz gramaj, kasa reyon fiyat aralığının doğruluğunu tespit edeceğiz. Daha yaşanabilir Atakum için gıda denetimlerimiz, periyodik aralıklarla devam edecek. Halkımızın sağlığı ve huzuru için ara vermeden çalışacağız. Atakum Belediyesi olarak, her zaman vatandaşlarımızın yanındayız" dediler. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Atakum Belediyesi Ramazan Öncesi Gıda Denetimlerini Artırdı - Son Dakika

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