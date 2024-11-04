Atakum'da Gözleme Şenliği Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Ekonomi

Atakum'da Gözleme Şenliği Yoğun İlgi Gördü

Atakum\'da Gözleme Şenliği Yoğun İlgi Gördü

Atakum Belediyesi tarafından düzenlenen Gözleme Şenliği, kadın kooperatifinin organik malzemelerle hazırladığı gözlemeleri ziyaretçilere sundu. Kooperatif üyesi kadınlar, etkinlikte el emeği ürünlerini sergileyerek ekonomilerine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadı.

04.11.2024 15:16  Güncelleme: 15:18
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Samsun'un Atakum Belediyesi tarafından düzenlenen 'Gözleme Şenliği' büyük ilgi gördü.

Atakum Belediyesi Başkanı Serhat Türkel öncülüğünde çalışmalarına hız veren Atakum Kadın Girişimi, İşletme ve Üretim Kooperatifi (ATAK), Alparslan Bulvarı üzerinde 'Gözleme Şenliği' gerçekleştirdi. Kooperatifin, çalışmalarını geniş kitlelere tanıtmak amacıyla Mimar Sinan Mahallesi, Alparslan Bulvarı No 13 adresindeki satış noktasında düzenlediği etkinlik iki gün sürdü. Kooperatif üyesi kadınlar, organik malzemeler ve geleneksel yöntemlerle hazırladıkları gözlemeleri ziyaretçilerin beğenisine sundu. Kent genelindeki üretici kadınların el emeğini ürünlerini ekonomiye kazandıran ATAK'ın etkinliğinde, kooperatif üyesi kadınlar mefruşattan süs eşyasına ve gıdaya kadar geniş yelpazede hazırladıkları ürünleri sergiledi.

ATAK'a üye kadınlar gözleme şenliğine gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek kooperatif çalışmalarına ev ekonomilerine katkı sağladıklarını belirtiler. Etkinlik katılımcılarından bir kadın üretici desteğinden dolayı Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel'e teşekkür ederek "ATAK'a üyeyiz, çalışıyoruz. Hava güzel oldukça, ara ara gözleme yapıyoruz. Hem evimize hem kooperatifimizin ilerlemesine katkıda bulunuyoruz. Gelen herkese teşekkür ederiz. Belediye Başkanımız bize çok destek veriyor, sağ olsunlar. Çok teşekkür ederiz " cümleleriyle duyguları ifade etti.

"Kendimiz üretiyoruz"

Diğer bir kooperatif üyesi de "Biz Atakum Kadın Girişimi, İşletme ve Üretim Kooperatifi olarak Atakum'da ilk ve tekiz. Gördüğünüz gibi buradaki satış mağazamızda diğer kooperatiflerden bizi ayıran birçok çeşitliliğimiz var. Hem gıda ürünlerimizi biz kendimiz üretiyoruz hem de el sanatlarında oldukça çeşitli ürünlerimiz bulunmakta. Bugün gözleme etkinliği yapıyoruz. Sağ olsun vatandaşlarımız çok büyük ilgi gösterdiler. Bizim en büyük avantajımız Atakum Belediyesi'nin bizi desteklemesi. Atakum Belediye Başkanımız Serhat Türkel'e, Başkan Yardımcımız Suat Bey'e, Kırsal Hizmetler Müdürümüz Eylem Hanım'a ve diğer birimlerdeki herkese çok teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da bizi desteklemelerini istiyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Atakum'da Gözleme Şenliği Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

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