Atakumlu çiftçiye 100 bin sebze fidesi

Samsun'un Atakum ilçesinde belediye, çiftçiye 100 bin adet sebze fidesi desteğinde bulundu.

Atakum Belediyesi ile Atakum Kent Konseyi iş birliğinde kentte tarımsal üretimi yaygınlaştırmak ve çiftçiye ekonomik destek vermek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 100 bin adet sebze fidesinin üreticilere dağıtımına başlandı. Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel öncülüğünde hazırlanan projeyle domates, biber, patlıcan gibi yazlık sebzelerden oluşan fideler, kentin kırsal mahallerindeki ailelere teslim ediliyor. Çiftçiye nefes aldıracak fideler, ilk olarak Karaoyumca Mahallesi'nde yaşayan ailelerle buluştu. Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, Atakum Belediye Meclis Üyesi Murat Akar, Belediyenin Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri ile Atakum Kent Konseyi Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu üyelerinin katıldığı fide dağıtımı, mahalle halkı tarafından sevinçle karşılandı. Sebze fidelerini teslim alan vatandaşlar, belediyenin ziraat mühendisleri ve ziraat teknikerleri tarafından fidelerin dikimi ve bakımı hakkında detaylı şekilde bilgilendirildi.

"Kendi seralarımızda üreteceğiz"

Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız tarımsal üretimi destekleme çalışmalarının kesintisiz devam edeceğini belirterek, 0"Atakum Belediyesi olarak, üreticiye destek olmak amaçlı 31 tane mahallemizde 100 bin adet sebze fidesi dağıtımı yapacağız. Kırsal Müdürlüğü ekiplerimiz ve Atakum Kent Konseyi iş birliğinde, bu işlemleri yapıyoruz. Salatalık, domates, biber ve patlıcan fidesi dağıtacağız. Bu fideleri muhtarlarımız, köylerdeki üretici sayısına göre ayarlayacak. Biz bugün burada Karaoyumca Mahallesi'nde ilk açılışı, kendimiz yapalım istedik. Nasip olursa çiftçilerimize, biz kendimiz dağıtacağız. Bundan sonraki fidelerimizi, kendi seralarımızda üreteceğiz. Kırsal Hizmetler Müdürümüz Eylem Hanım ve ekibi seranın hazırlığına başladı. Çok yakında, fide üretim seramız da faaliyete geçecek. Belki bu dağıttığımızdan çok daha fazla fideyi, kendimiz yetiştirip kendimiz büyütüp sizlerin hizmetine sunacağız" dedi.

Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Eylem Oktay Aktaş, programda vatandaşların fidelerden en iyi verim alınması için dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çekti. Aktaş "Domates, biber, salatalık ve patlıcan fidelerimizi vereceğiz. Ekonominize de, sofranıza da destek olur diye umuyoruz. Toprak hazırlığı çok önemli. Bu sene, biraz havalar geç ısınıyor. Fidelerimizi dağıtacağız ama toprak ve hava sıcaklığını siz takip ederek, belki birkaç gün öteleyerek toprağa dikebilirsiniz. Sizlere vereceğimiz yazılara dikkat ederek, topraktaki gübrelemeyi ve sulamayı kontrol altında tutarak fideleri yetiştirirseniz maksimum miktarda ürün alırsınız. Tekrar bereketli olsun" diye konuştu.

"Her zaman çiftçimizin yanındayız"

Atakum Belediye Meclis Üyesi Ziraat Mühendisi Murat Akar çalışmalar hakkında "Atakum Belediyesi olarak, her zaman çiftçimizin yanındayız. Bugün de burada değişik türde sebze fidelerini, kırsal mahallelerimizde dağıtarak çiftçimize destek olmaya çalışıyoruz" derken Atakum Kent Konseyi Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu Üyesi emekli Veteriner Hekim Harun Pir "Atatürk'ün dediği gibi 'Çiftçi milletin efendisidir.' Biz, bugün efendilerimizin yanındayız. Türkiye'nin en temel sorunları üretim ve israftır. Atakum Belediyesi, üreticinin yanındadır. Bunu göstermek için de 100 bin tane fide dağıtımı yapılmaktadır ve ciddi bir şekilde aile ekonomisine katkıda bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Atakum Kent Konseyi Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu Üyesi emekli Ziraat Teknikeri Süleyman Taş da "Köylüye gelir kaynağı temin etmek için, hem yardım hem ekonomiye katkı hem de insanların doğal beslenmesini sağlamak için bu hizmeti vermekteyiz. Atakum Belediyesinin varlığı Kent Konseyi için büyük hizmet alanı oluşturuyor. Bundan sonraki hizmetlerimizi de, bu şekilde devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

Fide desteğinin ülke olarak geçirilen ekonomik süreçte kendileri için çok önemli olduğunu belirten üreticiler, Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel'e desteğinden dolayı teşekkür etti. - SAMSUN